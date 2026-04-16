Такси против автобусов: кто выигрывает на рынке перевозок Казахстана

Такси все больше забирают деньги пассажиров, оставляя общественному транспорту лишь объем. Пока автобусы и троллейбусы держатся за счет пассажиропотока, именно такси стало точкой перераспределения спроса и выручки, сообщает Zakon.kz.

Такси ломает баланс

За январь-март 2026 года в Казахстане всеми видами транспорта перевезено 483,67 млн пассажиров – это +109,3% к прошлому году (данные Бюро национальной статистики АСПиР РК). Пассажирооборот составил 21 707,7 млн п-км (+104,8%).

Самое интересное, что внутри этого роста такси просто выбивается из системы. За три месяца такси перевезено 58,65 млн пассажиров – рост составил 183,2%. Пассажирооборот увеличился до 1 017 млн п-км (+164,3%).

Только за март услугами такси воспользовались 17,24 млн человек, а с начала года – 58,65 млн.

Фото: Zakon.kz

Автобусы теряют темп, электротранспорт уходит в минус

Автобусы по-прежнему перевозят основную массу пассажиров – 398,88 млн человек.

Но рост составляет всего +104,0%. Это означает, что сегмент фактически движется вместе с рынком, не создавая дополнительного импульса.

Троллейбусы показывают снижение – 6,91 млн пассажиров и 89,5% к прошлому году. Трамваи – 3,82 млн пассажиров (+101,0%), что означает стагнацию.

Люди голосуют деньгами

Доходы от такси достигли 65 273,9 млн тенге, увеличившись на 170,0%

Для сравнения:

автобусы – +116,3%;

весь рынок – +135,4%.

Ну и как "изюминка на торте" – форма собственности. Частные перевозчики обеспечили 366,80 млн пассажиров. Именно здесь сосредоточено такси.

Фото: Zakon.kz

По мнению аналитиков, такси сегодня дает то, что не может обеспечить традиционный общественный транспорт: скорость, гибкость и предсказуемость. Развитие приложений сделало его доступным для всех, а рост городов и урбанизация усилили спрос на короткие поездки.

Другими словами, такси перестает быть вспомогательным видом транспорта и начинает формировать новую модель городской мобильности.

Ранее мы рассказали, каким скоро будет аэротакси в Алматинской области.

