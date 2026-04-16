Финансы

Такси против автобусов: кто выигрывает на рынке перевозок Казахстана

Такси все больше забирают деньги пассажиров, оставляя общественному транспорту лишь объем. Пока автобусы и троллейбусы держатся за счет пассажиропотока, именно такси стало точкой перераспределения спроса и выручки, сообщает Zakon.kz.

Такси ломает баланс

За январь-март 2026 года в Казахстане всеми видами транспорта перевезено 483,67 млн пассажиров – это +109,3% к прошлому году (данные Бюро национальной статистики АСПиР РК). Пассажирооборот составил 21 707,7 млн п-км (+104,8%).

Самое интересное, что внутри этого роста такси просто выбивается из системы. За три месяца такси перевезено 58,65 млн пассажиров – рост составил 183,2%. Пассажирооборот увеличился до 1 017 млн п-км (+164,3%).

Только за март услугами такси воспользовались 17,24 млн человек, а с начала года – 58,65 млн.

Автобусы теряют темп, электротранспорт уходит в минус

Автобусы по-прежнему перевозят основную массу пассажиров – 398,88 млн человек.

Но рост составляет всего +104,0%. Это означает, что сегмент фактически движется вместе с рынком, не создавая дополнительного импульса.

Троллейбусы показывают снижение – 6,91 млн пассажиров и 89,5% к прошлому году. Трамваи – 3,82 млн пассажиров (+101,0%), что означает стагнацию.

Люди голосуют деньгами

Доходы от такси достигли 65 273,9 млн тенге, увеличившись на 170,0%

Для сравнения:

  • автобусы – +116,3%;
  • весь рынок – +135,4%.

Ну и как "изюминка на торте" – форма собственности. Частные перевозчики обеспечили 366,80 млн пассажиров. Именно здесь сосредоточено такси.

По мнению аналитиков, такси сегодня дает то, что не может обеспечить традиционный общественный транспорт: скорость, гибкость и предсказуемость. Развитие приложений сделало его доступным для всех, а рост городов и урбанизация усилили спрос на короткие поездки.

Другими словами, такси перестает быть вспомогательным видом транспорта и начинает формировать новую модель городской мобильности.

Ранее мы рассказали, каким скоро будет аэротакси в Алматинской области.

Читайте также
Казахстанцам напомнили правила поездок в такси
15:44, 20 сентября 2024
Казахстанцам напомнили правила поездок в такси
Железная дорога пустеет, а небо "качает" деньги: на чем передвигаются жители Казахстана
14:59, 13 января 2026
Железная дорога пустеет, а небо "качает" деньги: на чем передвигаются жители Казахстана
Водителей автобусов и такси будут проверять на алкогольное и наркотическое опьянение
11:37, 06 октября 2023
Водителей автобусов и такси будут проверять на алкогольное и наркотическое опьянение
Читайте также
Немецкий боксёр из Казахстана провёл дуэль взглядов перед боем за титул WBA
13:54, Сегодня
Немецкий боксёр из Казахстана провёл дуэль взглядов перед боем за титул WBA
Стало известно, где можно будет посмотреть игры Первой лиги Казахстана
13:42, Сегодня
Стало известно, где можно будет посмотреть игры Первой лиги Казахстана
Узбек "упал" на казаха и завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по дзюдо
13:20, Сегодня
Узбек "упал" на казаха и завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по дзюдо
Шок: казахстанский дзюдоист доминировал всю схватку с монголом, но обидно проиграл на ЧА
13:16, Сегодня
Шок: казахстанский дзюдоист доминировал всю схватку с монголом, но обидно проиграл на ЧА
