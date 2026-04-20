Каким будет курс доллара в Казахстане на этой неделе – прогнозы финансистов

Тенге вошел в третью декаду апреля заметно укрепившимся на фоне дорогой нефти и благоприятного внешнего фона. Как на этот импульс повлияют изменения геополитики и решение Нацбанка по базовой ставке, – в материале Zakon.kz.

Что стоит за укреплением нацвалюты

Итоги валютных торгов прошлой недели сформировали для тенге устойчивую опору. Как следует из данных биржи KASE, средневзвешенный курс доллара сначала поднялся до 477 тенге, а затем начал последовательное снижение и к пятнице достиг 469,5 тенге.

Амплитуда колебаний составила 7,5 тенге, что указывает на сохраняющуюся волатильность, но уже с явным смещением в сторону укрепления национальной валюты.

Средний курс за неделю сложился на уровне 473,4 тенге за доллар при среднем объеме торгов 430,8 млн долларов.

Внешний фон работал на нас

На глобальном рынке доллар не демонстрировал усиления. Индекс доллара колебался вблизи 98 пунктов, а курс доллара к рублю снизился с 77,0 до 75,9, что отражает укрепление российской валюты.

Дополнительную поддержку тенге обеспечили цены на нефть. Как следует из котировок Investing, Brent удерживался в диапазоне 95–100 долларов за баррель, что усилило экспортную выручку Казахстана и поддержало валютный рынок.

Теперь участники рынка ждут публикации данных по платежному балансу, чтобы увидеть, подтверждается ли этот эффект в макроэкономической статистике.

Однако, как полагают аналитики АФК, на неделе началось охлаждение спроса на иностранную валюту при одновременно высоком предложении со стороны Нацбанка, экспортеров и субъектов квазигоссектора.

В центре внимания этой недели – война в Иране

В понедельник, 20 апреля 2026 года, в мире вновь началась фаза повышенной тревожности: напряженность между США и Ираном усиливается, стороны не договорились о переговорах, и в район Ормузского пролива перебрасываются новые военные силы.

Как подчеркивает экономист Эльдар Шамсутдинов, энергетический рынок моментально заложил геополитику в цены. Цена нефти Brent выросла на 5,40%, WTI – на 5,98%.

О схожей динамике сообщает и агентство Reuters и подчеркивает, что фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,6%, европейские рынки просели на 1,2%.

Дополнительные данные приводит Bloomberg: цены на газ в Европе выросли на 11% – до 43 евро за МВт-ч, полностью отыграв предыдущее снижение.

Ключевой фактор – Нацбанк

Но вернемся к Казахстану. Отдельное внимание всех участников рынка приковано к заседанию Национального банка, которое состоится 24 апреля в 12:00 по времени Астаны.

Сейчас базовая ставка составляет 18,0% годовых. Как отмечает финансист Арсен Темирбаев, хотя интрига есть, результат заседания – почти предсказуемый.

"Наиболее вероятный сценарий – сохранение базовой ставки на текущем уровне, несмотря на замедление инфляции до 11% в марте". https://nationalbank.kz/ru/news/grafik-prinyatiya-resheniy-po-bazovoy-stavke

По его словам, рынок сегодня ждет не столько изменения цифры, сколько комментариев руководства Нацбанка. Ранее регулятор заявлял, что снижение ставки возможно не ранее второго полугодия 2026 года при устойчивом замедлении роста цен.

Что касается прогноза курса тенге даже на неделю, то сделать его чрезвычайно сложно из-за непредсказуемости ситуации в Персидском заливе, – утверждает финансист.

Однако, базовый сценарий предполагает движение в диапазоне 470–478 тенге за доллар.сть еще два варианта. Оптимистичный – 469–472 тенге за доллар при сохранении высоких цен на нефть и пессимистичный – 485–497 тенге в случае резкого снижения нефти и усиления внешних рисков.

Отметим, что официальный курс Нацбанка сегодня составляет 469,52 тенге за доллар. В обменных пунктах Алматы, по данным рынка, диапазон находится на уровне 469,75–471,99. На Форексе за 1 доллар дают 468,99 тенге.