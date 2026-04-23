Финансы

15 тысяч долларов на каждого казахстанца: назван объем ВВП по итогам 2025 года

Экономика Казахстана по итогам 2025 года выросла на 6,5% в реальном выражении, а общий объем ВВП превысил 159,5 трлн тенге. За счет каких отраслей сформирован этот результат, выяснял Zakon.kz.

Рост ускорился и закрепился

По данным за январь-декабрь 2025 года, опубликованным вчера, 22 апреля 2026 года, объем произведенного валового внутреннего продукта составил 159 583 750,7 млн тенге. В реальном выражении это плюс 6,5% к предыдущему году.

После снижения на 2,5% в 2020 году экономика последовательно восстанавливалась, и в 2025 году этот этап завершился. Текущая динамика отражает уже устойчивый рост, а не эффект низкой базы.

В пересчете по среднегодовому курсу объем ВВП составил 305 956,3 млн долларов. Это значение используется для международных сопоставлений и чувствительно к колебаниям курса.

Как считают ВВП

ВВП в отчете Бюро национальной статистики АСПиР РК рассчитан методом производства – через вклад каждой отрасли в экономику. Считается не весь оборот, а добавленная стоимость: разница между тем, сколько сектор произвел, и тем, сколько потратил на сырье и промежуточные материалы.

Это важно, потому что исключает двойной счет. Одно и то же сырье не учитывается несколько раз на разных этапах – от добычи до готового продукта.

К полученной сумме добавляются налоги на продукты, такие как НДС и акцизы, и вычитаются субсидии. В итоге формируется итоговая оценка ВВП, которая показывает, сколько стоимости реально создано в экономике и какими секторами.

Экономика остается сервисной, но с промышленной основой

Структура ВВП практически не меняется: услуги формируют 57,6%, производство товаров – 36,6%. Ключевая отрасль – промышленность с долей 26,6%. Значимую роль играет торговля – 19,9%.

Это устойчивая модель развития: значительная часть стоимости создается в сфере услуг, но базовый объем формируется за счет производственного сектора.

Основная динамика сосредоточена в нескольких крупных сегментах:

  • транспорт и складирование выросли на 20,2%,
  • строительство – на 15,9%,
  • горнодобывающая промышленность увеличилась на 9,3%,
  • торговля – на 9%,
  • обрабатывающая промышленность прибавила 6,7%.

Эти показатели складываются в последовательную цепочку: добыча – логистика – торговля – инвестиции.

Рост сосредоточен в ключевых секторах

Вклад отраслей подтверждает структуру роста. Промышленность обеспечила 1,96 процентного пункта, торговля – 1,72 п.п., транспорт – 1,15 п.п. Таким образом, динамика формируется за счет ограниченного числа крупных отраслей.

Помимо торговли и транспорта, значимые объемы формируются в сегментах услуг:

  • операции с недвижимостью составили 14 710 843,5 млн тенге,
  • финансовая и страховая деятельность – 5 825 067,6 млн,
  • информация и связь – 3 654 544,7 млн.

Социальные отрасли также занимают заметную долю:

  • образование – 5 068 728,4 млн тенге,
  • здравоохранение – 2 874 656,2 млн.

На этом фоне ВВП на душу населения составил 15 005,4 доллара США.

Показатель отражает общий масштаб экономики, распределенный на одного жителя, и используется для сопоставления уровня экономического развития. При этом он зависит от валютного курса и не описывает различия в доходах внутри страны.

Ранее мы рассказали о том, как Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
