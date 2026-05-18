Тенге "поймал" равновесие: рынок поверил в нацвалюту Казахстана

После нервных скачков прошлой недели валютный рынок страны начал успокаиваться. Доллар вновь опустился ниже отметки 468 тенге, а финансовый рынок впервые за долгое время начал воспринимать нынешний курс не как временную передышку, а как более устойчивое равновесие, сообщает Zakon.kz.

Выход из паники

Торги на бирже 18 мая 2026 года завершились с итогом 467,58 тенге за доллар США (минус 2,34 тенге за сутки). В розничном сегменте крупных городов страны – Алматы, Астане и Шымкента – средний курс продажи американской валюты в обменных пунктах удерживается в узком коридоре от 468 до 470 тенге.

Трейдеры и финансовые аналитики связывают текущее затишье со сбалансированностью спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также с текущими объемами торгов в секторе иностранных валют.

Даже не верится, что еще несколько месяцев назад рынок почти автоматически ожидал дальнейшего ослабления национальной валюты и тенге пробивал антирекорд за антирекордом, добравшись, в конце концов, до исторического максимума 549 тенге в конце сентября.

Сейчас ситуация кардинально изменилась: участники торгов заметно спокойнее реагируют на внешние колебания и все чаще воспринимают нынешний диапазон как новый рабочий коридор рынка.

Дорогая нефть снова работает в пользу Казахстана

Как отмечает экономист Руслан Султанов, внешний фон в последние дни оставался благоприятным для всех сырьевых валют. Нефть марки Brent всю неделю удерживалась выше 100 долларов за баррель. К пятнице котировки поднимались до 108,2 доллара, а сегодня на фоне возможной эскалации в Иране вообще превысили 110 долларов.

Для тенге это остается одним из главных факторов поддержки – высокие нефтяные цены напрямую усиливают экспортные доходы страны и поддерживают платежный баланс.

Дополнительным позитивным фактором стало и укрепление российского рубля. За неделю российская валюта выросла с 73,1 до 74,3 за доллар США.

При этом на мировом рынке сам доллар продолжал усиливаться.

Индекс DXY поднялся с 97,96 до 99,12 пункта. Обычно это создает давление на валюты развивающихся стран, однако тенге в этот раз удержался значительно увереннее ожиданий рынка.

Что делают нерезиденты?

Одним из самых важных сигналов последних дней стала активность нерезидентов. По данным экспертов, более 80% внебиржевых долларовых операций пришлось именно на внешних участников.

Для рынка это принципиально важный момент. Укрепление тенге происходило не в условиях закрытого внутреннего рынка или административного ограничения спроса на валюту, а при полноценном участии внешнего капитала и трансграничной ликвидности.

Именно поэтому нынешнюю устойчивость курса аналитики начали воспринимать как более фундаментальную историю, чем прежние локальные коррекции.

Налоговый период снова поддержал курс

Дополнительным фактором поддержки сейчас остается квартальный налоговый период. Как отмечают специалисты Ассоциации финансистов Казахстана, крупные недропользователи выплачивают налоги за первый квартал 2026 года.

Механика здесь достаточно проста: нефтяные и сырьевые компании продают часть долларовой выручки на KASE, чтобы получить тенге для расчетов с бюджетом. Именно этот поток валюты сейчас заметно ограничивает рост доллара.

При этом рынок уже заложил в цену майские объемы продаж валюты из Нацфонда. Если бы регулятор увеличил присутствие на торгах, тенге мог бы укрепиться еще сильнее. Однако текущий спрос со стороны импортеров практически полностью поглощает дополнительное предложение валюты.

Именно поэтому глубокого укрепления ниже 465-467 тенге рынок пока тоже не ждет.

Как только доллар начинает заметно дешеветь, импортеры активнее выкупают валюту для зарубежных контрактов, быстро выравнивая баланс спроса и предложения.

Рынок поверил в тенге

Постепенно меняются и ожидания самих участников рынка. Майский опрос АФК показал заметный пересмотр прогнозов по курсу доллара. Прогноз на ближайший месяц был снижен с 490,1 до 471,3 тенге за доллар, а годовой прогноз – с 526,3 до 513,4 тенге.

Параллельно начали снижаться и инфляционные ожидания. Прогноз по инфляции через год опустился до 10,7% против 11,0% месяцем ранее.

Косвенно устойчивость тенге поддерживает и внешняя торговля страны. По данным Бюро национальной статистики, товарооборот Казахстана за январь-март составил 32,9 млрд долларов. Экспорт вырос на 9,4% – до 18 млрд долларов, импорт увеличился на 11,8% – до 14,9 млрд долларов. Профицит торгового баланса сохранился на уровне 3,1 млрд долларов.

Фактически рынок впервые за долгое время начал воспринимать нынешний курс уже не как временную аномалию, а как более устойчивое равновесие.

Что будет дальше?

Финансист Арсен Темирбаев считает, что на текущей неделе курс, вероятнее всего, сохранится в диапазоне 467-474 тенге за доллар.

По его оценке, в первой половине недели возможны локальные попытки укрепления к 467-468 благодаря активным продажам валюты экспортерами.

"Ближе к выходным доллар может вернуться к верхней границе диапазона из-за устойчивого спроса со стороны импортеров". Арсен Темирбаев

Более серьезное ослабление тенге, по мнению эксперта, возможно только в случае ухудшения внешнего фона или заметного роста внутреннего спроса на валюту.

