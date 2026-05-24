Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 24 мая
По состоянию на 23 мая 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 471,06 тенге; евро – 546,68 тенге; российский рубль – 6,6 тенге; китайский юань – 69,05 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
467 тенге на покупку, 474 тенге на продажу.
Курс евро:
542 тенге на покупку, 552 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,2 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
470,15 тенге на покупку, 472,45 тенге на продажу.
Курс евро:
546,76 тенге на покупку, 551,83 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,34 тенге на покупку, 6,49 тенге на продажу.
