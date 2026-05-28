Ждать ли нам доллара по 500 тенге – мнение финансистов

Казахстанцы уже успели привыкнуть к неожиданно крепкому тенге, который опускал доллар до отметки 460. Но резкий скачок курса заставил рынок насторожиться. Zakon.kz выяснил, идет ли речь о краткосрочной коррекции или курс начинает разворот к психологической планке в 500 тенге за доллар.

Что показывает динамика курса

Официальный курс Национального банка на сегодня, 28 мая 2026 года, составляет 477,48 тенге. В обменных пунктах американскую валюту продают в среднем по 484,5 тенге, а на рынке Форекс на 12:00 по времени Астаны доллар поднялся до 485 тенге.

На этом фоне вопрос о том, увидим ли мы в ближайшее время доллар по 500 тенге, перестает быть чисто теоретическим. Если смотреть на движение пары USD/KZT в разных временных горизонтах, картина получается неоднозначной.

За последние сутки доллар вырос к тенге на 1,17%, за неделю рост составил 3,07%, а за месяц – уже 5,63%.

Это означает, что в краткосрочной перспективе тенге действительно теряет позиции.

Однако на более длинной дистанции ситуация выглядит иначе. За 3 месяца доллар снизился на 2,79%, за 6 месяцев – на 5,61%, а за год – на 5,21%.

Другими словами, нынешнее ослабление пока выглядит скорее коррекцией после продолжительного периода укрепления национальной валюты, чем началом полномасштабной девальвации.

Особое внимание участников рынка привлек резкий внутридневной рывок котировок в район 481 тенге. Подобные скачки обычно происходят либо из-за локального всплеска спроса на валюту, либо на фоне ограниченной ликвидности, когда даже крупная заявка способна резко сдвинуть рынок.

Почему тенге слабеет вопреки хорошему внешнему фону

Как отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана, давление на курс национальной валюты происходило на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, включая рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара.

Главным фактором могла стать традиционная для конца месяца активизация покупок иностранной валюты казахстанскими компаниями.

Речь идет о закупке долларов для оплаты импортных поставок, а также для обслуживания и погашения внешнего долга. Это внутренний спрос, который способен временно перевешивать позитивный внешний фон. Именно поэтому даже растущая нефть не смогла удержать тенге от ослабления.

Налоговая неделя тоже не помогла

Финансист Галим Хусаинов связывает текущее движение курса с завершением налогового периода.

По его словам, обычно налоговая неделя становится фактором поддержки тенге, поскольку компании активнее продают валюту для расчетов с бюджетом. Однако в этот раз рынок показал другую реакцию.

"Курс поднялся выше 480 тенге, хотя еще недавно доходил до 458. На неделе будет понятно, сколько бюджет собрал дополнительно денег за счет налоговой реформы. Обычно в период налоговой недели тенге у нас подвержен укреплению, но мы увидели, что тенге, наоборот, чуть ослаб и всю неделю держался в районе 470 тенге, что говорит о том, что факторы укрепления нацвалюты начинают ослабевать, а спрос на доллар растет на фоне импорта и сезона отпусков". Галим Хусаинов

По сути, рынок показал, что даже традиционный фактор поддержки больше не работает так эффективно, как раньше. А это уже важный сигнал для участников валютного рынка.

Слишком крепкий тенге – риск для бюджета

По словам Хусаинова, бюджет на 2026 год верстался исходя из курса около 540 тенге за доллар. При этом средний курс в I квартале находился вблизи 497 тенге. Это примерно на 8% ниже расчетного уровня.

Поскольку значительная часть налоговых поступлений прямо или косвенно зависит от валютного курса, слишком сильный тенге сокращает бюджетные возможности.

Частично ситуацию компенсировали высокие цены на металлы в I квартале, однако сам дисбаланс остается.

Почему тенге укреплялся так долго

По мнению эксперта, укрепление тенге в последние кварталы во многом было связано не с фундаментальным улучшением экономики, а с действием нескольких специфических факторов.

Первый – механизм зеркалирования покупки золота Национальным банком. После изменения валютной политики регулятор начал продавать валюту в объеме, эквивалентном стоимости закупаемого внутри страны золота. На фоне почти двукратного роста мировых цен на золото это резко увеличило предложение долларов на рынке.

По оценке Хусаинова, дополнительный объем таких продаж составил около 4,4 млрд долларов, или примерно 7% от общего объема торгов на спотовом валютном рынке KASE.

Второй фактор – ограничения на покупку валюты юридическими лицами. Это ограничивает возможности бизнеса хеджировать будущие валютные риски и усиливает волатильность.

Третий – рост валютного кредитования. По данным Нацбанка, доля валютных кредитов в ежемесячных выдачах банков выросла с 6,6% до 21,1%. Когда компании получают такие кредиты, они вынуждены продавать валюту на рынке, что временно укрепляет тенге.

Все это формировало дополнительное предложение иностранной валюты и поддерживало курс, но такая поддержка не бесконечна.

Что говорят прогнозы

Апрельский прогноз АФК предполагал курс 490,1 тенге за доллар в месячной перспективе. Похоже, этот сценарий действительно реализуется, пусть и с задержкой примерно на месяц.

Финансист Арсен Темирбаев также допускает движение курса в диапазон 490-500 тенге уже к середине июня.

"Основные риски для тенге очевидны: рост импортного спроса, возможное ослабление рубля, геополитические шоки и коррекция мировых цен на золото". Арсен Темирбаев

Любой из этих факторов способен ускорить движение вверх.

Так как же быть с ответом на вопрос "Ждать ли отметки 500?". На данный момент доллар по 500 тенге нельзя назвать неизбежным сценарием, но назвать его маловероятным уже тоже нельзя, полагают эксперты.

"Если курс на днях закрепится выше 485-490 тенге, рынок вполне способен быстро протестировать психологическую отметку". Арсен Темирбаев

Пока происходящее больше напоминает коррекцию после периода нефундаментального укрепления тенге. Но сама логика валютного рынка подсказывает: запас прочности у нынешнего курса сокращается.

Судя по текущей динамике, вопрос уже не в том, возможен ли доллар по 500 тенге, а в том, насколько быстро рынок подойдет к этой отметке.

