Финансы

Казахстанцы массово избавляются от рублей и скупают доллары: что происходит на рынке наличной валюты

Фото: Zakon.kz
Последнее время граждане страны охотно покупают доллары и продают рубли. Только в апреле на американскую валюту через обменники было потрачено 101,9 млрд тенге, а рублей, наоборот, сдали почти на 40 млрд тенге. В чем причина такой динамики, выяснял Zakon.kz.

Доллар остается главным выбором

По данным Нацбанка, чистый объем покупки наличных долларов через обменные пункты по стране составил 101 891,5 млн тенге. Это самый высокий показатель среди всех иностранных валют. Для сравнения, чистая покупка евро составила 10 351,8 млн тенге, что почти в 10 раз меньше.

Такая динамика подтверждает устойчивое предпочтение казахстанцев хранить часть накоплений именно в американской валюте. Доллар традиционно воспринимается как наиболее понятный и ликвидный инструмент для сбережений. Кроме того, весной часть спроса обычно поддерживается подготовкой к отпускному сезону и планированием зарубежных поездок.

Но самое главное, на наш взгляд в том, что в апреле доллар оставался крайне дешевым и временами опускался до 460 тенге и ниже. Одновременно рубль оставался дорогим по отношению к тенге (в районе 6,3-6,5), поэтому часть населения предпочла воспользоваться выгодным курсом для покупки долларов.

Алматы лидирует по покупке долларов

Наибольший объем покупки наличной американской валюты пришелся на Алматы. За месяц жители и гости мегаполиса приобрели долларов на 33 072,7 млн тенге.

На втором месте оказался Шымкент – 16 555,1 млн тенге. Далее идут:

  • Атырауская область – 8 938,7 млн,
  • Мангистауская область – 8 388,9 млн
  • Актюбинская область – 7 502,6 млн тенге.
  • Астана – 4 889,9 млн тенге.

При этом в ряде регионов интерес в иностранным валютам минимальный. Так, в Алматинской области через обменники сдали долларов на 1 033,4 млн тенге больше, чем купили. Похожая ситуация была в области Абай – минус 434,8 млн тенге и Восточно-Казахстанской области – минус 545,8 млн тенге.

Самый слабый интерес к американской валюте показали область Жетысу, где купили долларов всего на 55,7 млн тенге, Северо-Казахстанская (136,4 млн) и область Улытау (162,5 млн тенге).

Что изменилось с начала года

С января спрос на наличный доллар в стране последовательно снижался: 150 302 млн тенге в январе, 136 036,6 млн в феврале, 106 552 млн в марте и 101 891,5 млн в апреле. За 4 месяца снижение составило 32,2%. Но даже на этом фоне доллар сохранял безусловное лидерство среди всех иностранных валют и оставался главным инструментом наличных сбережений.

По рублю картина более показательная. В январе население активно продавало российскую валюту (минус 5 257,7 млн тенге), в феврале интерес сменился покупкой (1 065,2 млн), в марте спрос усилился до 7 407,2 млн, а уже в апреле произошел резкий разворот – рубли снова начали массово сдавать, причем сразу на 39 809 млн тенге.

Апрель стал месяцем резкого разворота: объем операций с российской валютой рухнул на 637% по сравнению с мартом.

Главный смысл этой динамики прост: в апреле население воспользовалось комфортным курсом доллара. Одновременно дорогой рубль перестал выглядеть привлекательным для покупки.

В конце отметим, что "эпоха дешевого доллара" в Казахстане подошла к концу. В последние дни мая курс доллара стремительно пошел вверх. Ранее мы рассказали о том, сможет ли доллар пробить психологическую отметку в 500 тенге.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
