Курсы доллара и рубля резко выросли на торгах 28 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,55 тенге, поднявшись еще на 7,54 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,86 тенге (+0,21).
Курс китайского юаня составил 71,36 тенге (+1,30).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482-485,5 тенге, евро – по 560,4-567 тенге, рубли – по 6,56-6,70.
Мировые цены на нефть растут на торгах 28 мая.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 2,55%, до 94,60 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 2,50%, до 90,90 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 477,48 тенге, евро – 555,83 тенге, рубля – 6,65 тенге.
