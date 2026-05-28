Курсы доллара и рубля резко выросли на торгах 28 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,55 тенге, поднявшись еще на 7,54 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,86 тенге (+0,21).

Курс китайского юаня составил 71,36 тенге (+1,30).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482-485,5 тенге, евро – по 560,4-567 тенге, рубли – по 6,56-6,70.

Мировые цены на нефть растут на торгах 28 мая.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 2,55%, до 94,60 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 2,50%, до 90,90 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 477,48 тенге, евро – 555,83 тенге, рубля – 6,65 тенге.

