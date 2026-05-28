Общество

Погода резко испортится в Алматы

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы в предстоящую пятницу, 29 мая 2026 года, резко испортится погода, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 мая, проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет":

"29 мая днем в Алматы ожидаются кратковременный дождь и гроза. В горных районах Медеуского и Бостандыкского районов ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра временами до 18-23 м/с".

В связи с этим в ДЧС Алматы рассказали, что делать при грозе:

В квартире, доме, здании:

Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

На природе:

Отдыхая на природе, до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы (посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал) сложите в 15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней.

Если палатки нет, тогда изолируйтесь от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают опасность поражения молнией.

На открытой местности, в степи следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть.

При этом надо помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиняной.

Не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами.

У воды:

Во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.

Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы, немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.

Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство, не бегите, идите спокойным шагом и отключите при этом сотовый телефон.

В транспорте:

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 м.

На улице:

Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов.

, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 16:42
Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 мая 2026 года

О том, какой будет погода в Алматы 29, 30 и 31 мая 2026 года, можете узнать здесь.

