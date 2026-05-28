Погода резко испортится в Алматы
Об этом сегодня, 28 мая, проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет":
"29 мая днем в Алматы ожидаются кратковременный дождь и гроза. В горных районах Медеуского и Бостандыкского районов ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра временами до 18-23 м/с".
В связи с этим в ДЧС Алматы рассказали, что делать при грозе:
В квартире, доме, здании:
Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.
На природе:
Отдыхая на природе, до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы (посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал) сложите в 15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней.
Если палатки нет, тогда изолируйтесь от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают опасность поражения молнией.
На открытой местности, в степи следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть.
При этом надо помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиняной.
Не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами.
У воды:
Во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.
Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы, немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.
Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство, не бегите, идите спокойным шагом и отключите при этом сотовый телефон.
В транспорте:
Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 м.
На улице:
Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
Не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов.
