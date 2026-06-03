Оплата "наличкой" или через QR: как меняются привычки казахстанцев

Еще 10 лет назад через банкоматы проходило более 85% карточного оборота в Казахстане. Сегодня на снятие наличных приходится лишь 12,1%. Как изменились финансовые привычки казахстанцев, рассказывает Zakon.kz.

Казахстанцы стали реже снимать деньги

По данным Нацбанка РК, за январь–апрель 2026 года держатели карт казахстанских эмитентов сняли наличными 8,1 трлн тенге. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее, когда показатель достигал 8,4 трлн тенге.

На первый взгляд снижение выглядит не слишком заметным. Однако, как отмечают аналитики Ranking.kz, граждане страны стали реже снимать деньги впервые за 5 лет. Более того, за всю историю наблюдений такое произошло лишь второй раз.

Предыдущий спад был зафиксирован в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда ограничения затронули практически все сферы жизни. Сегодня ситуация совсем иная. Экономика работает в обычном режиме, потребительская активность сохраняется, а объем безналичных платежей за тот же период вырос еще на 4,4%.

Похоже, что жители страны все чаще предпочитают расплачиваться картой или телефоном, а не снимать деньги в банкомате.

От главной функции карты почти ничего не осталось

Вернемся на 10 лет назад. В январе–апреле 2016 года через банкоматы и кассы банков было снято 2,6 трлн тенге. На снятие наличных приходилось 85,3% всего карточного оборота. Сегодня этот показатель сократился до 12,1% – самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Фактически банковская карта перестала быть инструментом для получения наличных. Сегодня ее основная задача – оплата товаров и услуг.

Основной объем операций по снятию наличных по-прежнему проходит через международные платежные системы. За январь–апрель текущего года через них было обналичено 5,6 трлн тенге против 6,1 трлн тенге годом ранее.

При этом растет доля отечественных решений: за первые 4 месяца текущего года через локальные платежные системы казахстанцы сняли 2,5 трлн тенге против 2,2 трлн тенге годом ранее. Рост составил 9,7%.

Еще сильнее выглядит динамика за последние несколько лет.

Если в январе–апреле 2020 года через локальные системы было выдано всего 65,4 млрд тенге, то сейчас речь идет уже о 2,5 трлн тенге. Рост составил почти 38 раз.

Тем не менее, говорить об исчезновении наличных пока рано. Сумма в 8,1 трлн тенге остается огромной даже по меркам всей экономики страны.

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