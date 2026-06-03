Оплата "наличкой" или через QR: как меняются привычки казахстанцев
Казахстанцы стали реже снимать деньги
По данным Нацбанка РК, за январь–апрель 2026 года держатели карт казахстанских эмитентов сняли наличными 8,1 трлн тенге. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее, когда показатель достигал 8,4 трлн тенге.
На первый взгляд снижение выглядит не слишком заметным. Однако, как отмечают аналитики Ranking.kz, граждане страны стали реже снимать деньги впервые за 5 лет. Более того, за всю историю наблюдений такое произошло лишь второй раз.
Предыдущий спад был зафиксирован в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда ограничения затронули практически все сферы жизни. Сегодня ситуация совсем иная. Экономика работает в обычном режиме, потребительская активность сохраняется, а объем безналичных платежей за тот же период вырос еще на 4,4%.
Похоже, что жители страны все чаще предпочитают расплачиваться картой или телефоном, а не снимать деньги в банкомате.
От главной функции карты почти ничего не осталось
Вернемся на 10 лет назад. В январе–апреле 2016 года через банкоматы и кассы банков было снято 2,6 трлн тенге. На снятие наличных приходилось 85,3% всего карточного оборота. Сегодня этот показатель сократился до 12,1% – самого низкого уровня за всю историю наблюдений.
Фактически банковская карта перестала быть инструментом для получения наличных. Сегодня ее основная задача – оплата товаров и услуг.
Основной объем операций по снятию наличных по-прежнему проходит через международные платежные системы. За январь–апрель текущего года через них было обналичено 5,6 трлн тенге против 6,1 трлн тенге годом ранее.
При этом растет доля отечественных решений: за первые 4 месяца текущего года через локальные платежные системы казахстанцы сняли 2,5 трлн тенге против 2,2 трлн тенге годом ранее. Рост составил 9,7%.
Еще сильнее выглядит динамика за последние несколько лет.
Если в январе–апреле 2020 года через локальные системы было выдано всего 65,4 млрд тенге, то сейчас речь идет уже о 2,5 трлн тенге. Рост составил почти 38 раз.
Тем не менее, говорить об исчезновении наличных пока рано. Сумма в 8,1 трлн тенге остается огромной даже по меркам всей экономики страны.
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