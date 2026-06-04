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Финансы

Прогноз по курсу доллара пересмотрен в Казахстане

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:22 Фото: pixabay
После рекордного укрепления тенге с начала года дальнейшая судьба курса USD/KZT остается одной из главных финансовых интриг июня. Каких уровней американская валюта может достичь в ближайший месяц и через год, в материале Zakon.kz.

Эксперты говорят о снижении инфляции

Опубликован очередной, июньский, опрос Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в котором приняли участие представители банков, страховых компаний, брокерских организаций, а также сотрудники аналитических и казначейских подразделений.

Главным ожиданием рынка остается решение Нацбанка по базовой ставке, которое будет объявлено 5 июня.

Согласно опросу, 59% экспертов прогнозируют снижение ставки с нынешних 18,0% до 17,5%. Остальные участники рынка считают, что регулятор может сохранить ее на текущем уровне.

Важно, что сторонники сохранения ставки обращают внимание на необходимость дальнейшего контроля над инфляцией и удержания ее в пределах прогнозного диапазона 9,5-11,5% по итогам текущего года.

При этом всеми респондентами отмечено, что инфляционные ожидания населения постепенно улучшаются. Прогноз по инфляции на ближайшие 12 месяцев снизился до 10,6% против 10,7% месяцем ранее. В АФК связывают это с постепенным замедлением роста цен и сохранением жестких денежно-кредитных условий.

На фоне этих тенденций эксперты также пересмотрели прогноз по базовой ставке на год вперед. Теперь ожидается ее снижение до 15,75% против ранее прогнозируемых 16,0%.

Тенге может оказаться под давлением

Одновременно участники рынка скорректировали ожидания по курсу национальной валюты.

Согласно результатам опроса, в июле доллар может стоить 498,5 тенге.

Среди факторов, способных оказать давление на тенге, экономисты называют снижение объемов конвертации иностранной валюты из Нацфонда, завершение налогового периода, сезонное увеличение бюджетных расходов и активный сезон отпусков, который традиционно сопровождается ростом спроса на иностранную валюту.

Более того, ожидания по курсу на год вперед также были пересмотрены. Если месяц назад участники рынка прогнозировали курс на уровне 513,4 тенге за доллар, то теперь ожидают 518,9 тенге.

Прогноз по нефти заметно ухудшился

Еще одно существенное изменение касается нефтяного рынка.

Средняя цена нефти марки Brent через год, по мнению участников опроса, составит 80,9 доллара за баррель. Месяцем ранее ожидания были значительно выше – 89,8 доллара.

Снижение прогноза эксперты связывают сразу с несколькими факторами. Среди них – неизбежный прогресс в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

Для Казахстана этот показатель имеет особое значение, поскольку нефтяные доходы продолжают оставаться важным источником поступлений в экономику и бюджет.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:22

Фото: Zakon.kz

Рост экономики ожидается более скромным

На фоне более осторожных прогнозов по нефти были пересмотрены и ожидания по экономическому росту.

Прогноз по росту ВВП через год снижен до 4,5%. Ранее участники рынка ожидали рост экономики на уровне 5,0%.

Среди причин называются более слабые перспективы нефтяного рынка, постепенное сворачивание бюджетного стимулирования и сохранение высоких процентных ставок.

Таким образом, июньский опрос АФК показывает изменение настроений участников рынка. Эксперты ожидают начала снижения базовой ставки уже в ближайшие дни, одновременно прогнозируя более слабый тенге, более низкие цены на нефть и некоторое замедление темпов экономического роста.

Ранее мы рассказали о долгосрочном прогнозе Всемирного экономического форума и о влиянии глобальных кризисов на экономику Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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