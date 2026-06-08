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Финансы

Стоит ли ждать ослабления тенге: мнения финансистов

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:52 Фото: Zakon.kz
Прогнозы по курсу тенге вновь оказались в центре внимания. Одни эксперты допускают ослабление национальной валюты, другие считают, что причин для серьезного изменения ситуации пока нет. Чего ждать от курса USD/KZT в ближайшее время, выяснял Zakon.kz.

Что прогнозирует один из самых влиятельных банков мира

Американский JP Morgan считается одним из крупнейших инвестиционных банков мира. Его аналитические обзоры внимательно изучают правительства, центральные банки и крупнейшие инвесторы.

В свежем обзоре аналитики банка изменили взгляд на тенге с "позитивного" на "нейтральный". Однако это не означает, что банк ожидает резкого ослабления национальной валюты, – подчеркивает экономист Эльдар Шамсутдинов.

Среди причин более осторожной оценки эксперты называют сразу несколько факторов.

  • Во-первых, для тенге исторически характерен более слабый летний период.
  • Во-вторых, Нацбанк начал снижать базовую ставку раньше, чем ожидали многие участники рынка.
  • Кроме того, влияние валютных операций на курс со стороны Нацбанка Казахстана в ближайшие месяцы может заметно снизиться.

Отдельно в банке отмечают, что тенге выглядит переоцененным примерно на 2,4%. Под этим термином понимается ситуация, когда текущий курс выглядит несколько крепче уровня, который предполагают фундаментальные показатели экономики.

Почему банк не ждет серьезного ослабления тенге

Несмотря на более осторожную оценку национальной валюты, общий взгляд на экономику Казахстана остается достаточно позитивным.

Аналитики обращают внимание, что инфляция в мае замедлилась до 10,4% против 10,6% месяцем ранее. Кроме того, влияние повышения НДС на цены оказалось слабее ожиданий.

В банке также отмечают признаки охлаждения внутреннего спроса и замедления роста потребительского кредитования.

Отдельное внимание уделяется базовой ставке. После июньского решения Нацбанка она составляет 17%. По мнению JP Morgan, этот шаг следует воспринимать не как начало агрессивного цикла снижения ставок, а скорее как корректировку ранее очень высоких реальных ставок.

Реальная ставка – это разница между базовой ставкой и инфляцией. Даже после последнего решения Казахстан сохраняет один из самых высоких уровней реальных ставок среди развивающихся рынков.

"Даже после смягчения реальные ставки остаются одними из самых высоких в Emerging Markets (развивающиеся рынки. – Прим. ред.)".JP Morgan

В JP Morgan также улучшили прогноз роста экономики Казахстана на 2026 год до 4,5-5,5%. Базовый сценарий банка предполагает сохранение относительно высоких цен на нефть марки Brent до конца 2026 года.

Схожая позиция казахстанских финансистов

Примерно такие же оценки содержатся и в июньском опросе Ассоциации финансистов Казахстана, в котором приняли участие представители банков, страховых компаний, брокерских организаций и аналитических подразделений.

Согласно результатам исследования, через месяц доллар может стоить около 498,5 тенге. Прогноз на год вперед составляет 518,9 тенге за доллар.

То есть рынок ожидает определенного ослабления национальной валюты, однако речь не идет о резком скачке курса.

Среди основных факторов давления на тенге участники опроса так же называют снижение объемов конвертации валюты из Нацфонда, завершение налогового периода, сезонный рост бюджетных расходов и традиционное увеличение спроса на иностранную валюту в период отпусков.

При этом эксперты отмечают постепенное улучшение инфляционных ожиданий и ожидают дальнейшего снижения базовой ставки в течение ближайшего года.

Что говорит Нацбанк

Самое важное, что и председатель Нацбанка Тимур Сулейменов также не ожидает серьезного ослабления тенге после снижения базовой ставки. По его словам, ставка на уровне 17% сохраняет высокую привлекательность тенговых активов для инвесторов и вкладчиков.

"Снижение ставки на 1% привлекательность тенговых активов не поменяет, ни для депозитов в базовой валюте, ни для депозитов в более сложных активах, таких как корпоративные облигации, государственный долг либо квазигосударственный долг", – заявил глава Нацбанка.

Он отметил, что сезонные колебания курса действительно возможны. Летом традиционно растет спрос на иностранную валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны граждан, планирующих отпускные поездки за рубеж.

Однако такие изменения не означают ухудшения фундаментальной ситуации в экономике.

Одним словом, большинство оценок как в Казахстане, так и за рубежом, сводится к одному выводу: умеренное ослабление тенге возможно, однако сценарий резкого падения курса сегодня не выглядит базовым. К такому выводу приходят и аналитики одного из крупнейших банков мира, и казахстанские финансисты, и сам Национальный банк.

В конце добавим, что и в долгосрочном прогнозе Всемирного экономического форума говорится о достаточно устойчивом финансовом положении Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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