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Финансы

Больше убытков начнут нести компании в Казахстане из-за введения новых страховых выплат

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:10 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей (ОСНС), передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что система ОСНС в Казахстане направлена на защиту прав и интересов работников и работодателей за счет распределения рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей, между работодателями и страховыми организациями.

"Работникам гарантируются страховые выплаты, а работодателям – защита от значительных непредвиденных расходов. Участие страховых организаций в системе ОСНС снижает финансовую нагрузку на государство и повышает устойчивость системы обязательного страхования", – говорится в ответе.

По его данным, в связи с введением в 2024 году в рамках ОСНС дополнительных страховых выплат и механизмов реабилитации пострадавших работников без изменения страховых тарифов, на начало 2026 года средний уровень убыточности по рынку составил 55%. А у отдельных страховщиков показатель достиг 80%.

"Прогнозируется дальнейший рост убыточности в связи с расширением объема обязательств и введением новых видов выплат. Важно учитывать, что финансовая устойчивость системы ОСНС оценивается не только исходя из текущих страховых выплат, но и с учетом объема долгосрочных обязательств страховщиков. При этом даже единичный несчастный случай может повлечь финансовые обязательства, существенно превышающие размер уплаченной страховой премии. Согласно отчетности страховых организаций, объем будущих аннуитетных обязательств по уже наступившим страховым случаям составляет порядка 286 млрд тенге, что превышает как объем собранных страховых премий, так и текущий объем фактических выплат", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что в Казахстане усилят регулирование деятельности страховых организаций.

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Азамат Сыздыкбаев
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