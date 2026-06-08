#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Казахстане могут пересмотреть систему страхования работников

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:43 Фото: rawpixel
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о возможном пересмотре механизма страхования работников на предприятиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Возможный пересмотр касается обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей или ОСНС.

"В настоящее время на площадке НПП "Атамекен" функционирует проектный офис с участием заинтересованных сторон и независимых зарубежных актуариев, в рамках которого разрабатываются обоснованные подходы к тарифообразованию по ОСНС, включая предложения по пересмотру минимального размера страховой премии и снижению финансовой нагрузки на субъекты малого бизнеса", – говорится в ответе.

Кроме того, по его словам, в рамках подготовки Программы развития страхового рынка до 2030 года и проекта нового закона о страховании рассматривается поэтапное внедрение риск-ориентированного подхода к тарифообразованию по обязательным видам страхования.

В частности, прорабатывается переход от фиксированного минимального порога страховой премии к более гибкой тарифной модели с учетом уровня профессионального риска, отраслевой специфики и статистики убыточности.

Ранее мы писали, что компании начнут нести больше убытков из-за введения новых страховых выплат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Аида Балаева, заседание
17:50, 08 июня 2026
В Казахстане запустили план по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
12:49, 21 ноября 2025
Какие услуги могут получить пожилые казахстанцы в центрах долголетия
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа
11:54, 18 мая 2026
Более 3 тысяч специальных педагогов нужны Казахстану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
02:52, 09 июня 2026
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
02:22, 09 июня 2026
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
01:52, 09 июня 2026
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
01:19, 09 июня 2026
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: