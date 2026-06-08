В Казахстане могут пересмотреть систему страхования работников

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о возможном пересмотре механизма страхования работников на предприятиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Возможный пересмотр касается обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей или ОСНС.

"В настоящее время на площадке НПП "Атамекен" функционирует проектный офис с участием заинтересованных сторон и независимых зарубежных актуариев, в рамках которого разрабатываются обоснованные подходы к тарифообразованию по ОСНС, включая предложения по пересмотру минимального размера страховой премии и снижению финансовой нагрузки на субъекты малого бизнеса", – говорится в ответе.

Кроме того, по его словам, в рамках подготовки Программы развития страхового рынка до 2030 года и проекта нового закона о страховании рассматривается поэтапное внедрение риск-ориентированного подхода к тарифообразованию по обязательным видам страхования.

В частности, прорабатывается переход от фиксированного минимального порога страховой премии к более гибкой тарифной модели с учетом уровня профессионального риска, отраслевой специфики и статистики убыточности.

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