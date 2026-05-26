Новые правила кредитования в Казахстане: защита от долгов или удар по заемщикам

В Казахстане пересматривают условия выдачи кредитов. У каждого гражданина появится свой лимит на общую сумму займов. Нацбанк вводит коэффициент совокупного долга, который будут высчитывать исходя из официальных доходов клиента. Что это значит для кредитополучателей, разбирался Zakon.kz.

Национальный банк планирует установить лимит по совокупной задолженности заемщика. Если правила примут, каждый казахстанец сможет оформлять кредиты на сумму, не превышающую восемь своих годовых доходов. Таким образом, в финрегуляторе намерены снизить риски кредитования и отсеять неплатежеспособных клиентов.

"Коэффициент долга к доходу (КДД) позволяет оценивать способность заемщика своевременно обслуживать свои обязательства. КДД отражает размер задолженности заемщика, выраженный в количестве его годовых доходов. Высокое значение КДД свидетельствует о повышенной долговой нагрузке и росте вероятности неплатежеспособности заемщика. Применение КДД направлено на стимулирование ответственной кредитной политики банков, снижение рисков чрезмерной закредитованности населения, укрепление устойчивости финансовой системы и формирование более сбалансированной структуры кредитования", – сообщили в Нацбанке РК.

Как и действующий коэффициент долговой нагрузки заемщика (КДН), КДД рассчитывается до принятия решения о выдаче займа. При расчете начнут учитывать ипотеку, кредиты на автомобиль, потребительские, микрозаймы и даже рассрочки.

Лимит будут высчитывать исходя только из официальных доходов. Следовательно, самозанятые казахстанцы и те, кому платят за их работу наличными, могут лишиться одобрения.

Жительница Алматы Айжан одна воспитывает двух маленьких детей. Работает врачом в медцентре. Ежемесячно получает на карту оклад в размере 300 тысяч. Признается, зарплату за сверхурочный прием больных ей выдают в конверте. Женщина выплачивает ипотеку и периодически берет потребительские кредиты. Узнав новость о лимите, она забеспокоилась, что больше не сможет занимать у банков.

"У меня ипотека по льготной программе, плачу за нее по 150 тысяч в месяц, 20 тысяч – за коммуналку, 10 тысяч – за интернет и телевидение. 100 тысяч тенге уходит на продукты питания, 20 тысяч – на проезд. Вот и вся основная зарплата. Еще около 100 тысяч получаю на руки наличкой за дополнительный прием в свободное время. Та сумма каждый месяц разная, зависит от количества пациентов. Но без кредитов все равно не обходимся, постоянно возникают непредвиденные траты, например, дети подхватили инфекцию, деньги на лекарства беру в кредит, потом определенный период отдаю. А если, учитывая ипотеку и другие займы, мне перестанут одобрять потребительские кредиты, жить станет сложнее", – поделилась Айжан.

Эксперты говорят: коэффициент долга к доходам – это важное решение, которое имеет две стороны.

"Во-первых, снижает долговую нагрузку на клиента банка. А другое – знаете, у нас, по некоторым расчетам, где-то до 30% экономики находится в тени, включая доходы населения, включая неформальные какие-то доходы. Я думаю, одним из побочных эффектов, а может, и желаемым эффектом будет, что люди, чтобы получать кредиты, будут заинтересованы в официальном доходе – это важно. Из негативных последствий, наверное, если люди не смогут получить кредит где-то и не готовы будут "отбелить", так сказать, свои доходы, то возможен расцвет теневых структур, которые могут дать в долг. Таких структур уже сейчас немало из-за теневой экономики, и я думаю, тогда будет чуть больше. Но в целом, конечно, очень логичное решение, потому что у нас не все же в "тени" сидят. Плюсом этого будет то, что государство достаточно быстро по отказам увидит, сколько людей находится в зоне бедности. И что-то с этим нужно делать: с социальной и с трудовой политикой", – пояснил финансовый аналитик Расул Рысмамбетов.

Некоторые экономисты считают: лимит в размере доходов заемщика за восемь лет завышен. Ведь в стране действует правило: ежемесячные платежи по всем займам не должны превышать 50% зарплаты. Это означает, что в лучшем случае казахстанцы смогут получить кредит на сумму их официального заработка за четыре года.

Национальный банк оставляет за собой право установить дифференцированные предельные значения коэффициента долговой нагрузки по видам займов, а также изменить общий уровень КДД с учетом баланса между доступностью кредитов и рисками финансовой стабильности.

Коэффициент совокупного долга планируют ввести в Казахстане с 1 января 2027 года. Отметим, что казахстанцы уже задолжали банкам свыше 25 триллионов тенге. Причем основная часть этой суммы приходится не на ипотеку, а на потребительские кредиты.