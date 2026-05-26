#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
472.48
550.06
6.59
Статьи

Новые правила кредитования в Казахстане: защита от долгов или удар по заемщикам

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 11:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане пересматривают условия выдачи кредитов. У каждого гражданина появится свой лимит на общую сумму займов. Нацбанк вводит коэффициент совокупного долга, который будут высчитывать исходя из официальных доходов клиента. Что это значит для кредитополучателей, разбирался Zakon.kz.

Национальный банк планирует установить лимит по совокупной задолженности заемщика. Если правила примут, каждый казахстанец сможет оформлять кредиты на сумму, не превышающую восемь своих годовых доходов. Таким образом, в финрегуляторе намерены снизить риски кредитования и отсеять неплатежеспособных клиентов.

"Коэффициент долга к доходу (КДД) позволяет оценивать способность заемщика своевременно обслуживать свои обязательства. КДД отражает размер задолженности заемщика, выраженный в количестве его годовых доходов. Высокое значение КДД свидетельствует о повышенной долговой нагрузке и росте вероятности неплатежеспособности заемщика. Применение КДД направлено на стимулирование ответственной кредитной политики банков, снижение рисков чрезмерной закредитованности населения, укрепление устойчивости финансовой системы и формирование более сбалансированной структуры кредитования", – сообщили в Нацбанке РК.

Как и действующий коэффициент долговой нагрузки заемщика (КДН), КДД рассчитывается до принятия решения о выдаче займа. При расчете начнут учитывать ипотеку, кредиты на автомобиль, потребительские, микрозаймы и даже рассрочки.

Лимит будут высчитывать исходя только из официальных доходов. Следовательно, самозанятые казахстанцы и те, кому платят за их работу наличными, могут лишиться одобрения.

Жительница Алматы Айжан одна воспитывает двух маленьких детей. Работает врачом в медцентре. Ежемесячно получает на карту оклад в размере 300 тысяч. Признается, зарплату за сверхурочный прием больных ей выдают в конверте. Женщина выплачивает ипотеку и периодически берет потребительские кредиты. Узнав новость о лимите, она забеспокоилась, что больше не сможет занимать у банков.

"У меня ипотека по льготной программе, плачу за нее по 150 тысяч в месяц, 20 тысяч – за коммуналку, 10 тысяч – за интернет и телевидение. 100 тысяч тенге уходит на продукты питания, 20 тысяч – на проезд. Вот и вся основная зарплата. Еще около 100 тысяч получаю на руки наличкой за дополнительный прием в свободное время. Та сумма каждый месяц разная, зависит от количества пациентов. Но без кредитов все равно не обходимся, постоянно возникают непредвиденные траты, например, дети подхватили инфекцию, деньги на лекарства беру в кредит, потом определенный период отдаю. А если, учитывая ипотеку и другие займы, мне перестанут одобрять потребительские кредиты, жить станет сложнее", – поделилась Айжан.
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 11:56

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Эксперты говорят: коэффициент долга к доходам – это важное решение, которое имеет две стороны.

"Во-первых, снижает долговую нагрузку на клиента банка. А другое – знаете, у нас, по некоторым расчетам, где-то до 30% экономики находится в тени, включая доходы населения, включая неформальные какие-то доходы. Я думаю, одним из побочных эффектов, а может, и желаемым эффектом будет, что люди, чтобы получать кредиты, будут заинтересованы в официальном доходе – это важно. Из негативных последствий, наверное, если люди не смогут получить кредит где-то и не готовы будут "отбелить", так сказать, свои доходы, то возможен расцвет теневых структур, которые могут дать в долг. Таких структур уже сейчас немало из-за теневой экономики, и я думаю, тогда будет чуть больше. Но в целом, конечно, очень логичное решение, потому что у нас не все же в "тени" сидят. Плюсом этого будет то, что государство достаточно быстро по отказам увидит, сколько людей находится в зоне бедности. И что-то с этим нужно делать: с социальной и с трудовой политикой", – пояснил финансовый аналитик Расул Рысмамбетов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 11:56
Оформлять кредит или копить: как выгоднее совершать дорогие покупки

Некоторые экономисты считают: лимит в размере доходов заемщика за восемь лет завышен. Ведь в стране действует правило: ежемесячные платежи по всем займам не должны превышать 50% зарплаты. Это означает, что в лучшем случае казахстанцы смогут получить кредит на сумму их официального заработка за четыре года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 11:56
Кому заблокируют новые кредиты с 2027 года: лимиты Нацбанка

Национальный банк оставляет за собой право установить дифференцированные предельные значения коэффициента долговой нагрузки по видам займов, а также изменить общий уровень КДД с учетом баланса между доступностью кредитов и рисками финансовой стабильности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 11:56
Сколько денег должны казахстанцы банкам и почему власти ужесточают правила кредитования

Коэффициент совокупного долга планируют ввести в Казахстане с 1 января 2027 года. Отметим, что казахстанцы уже задолжали банкам свыше 25 триллионов тенге. Причем основная часть этой суммы приходится не на ипотеку, а на потребительские кредиты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
кредиты
11:30, 22 мая 2026
Кому заблокируют новые кредиты с 2027 года: лимиты Нацбанка
В Казахстане ужесточают правила кредитования для защиты граждан
10:35, 20 декабря 2023
В Казахстане ужесточают правила кредитования для защиты граждан
кредиты, сегменты, доля, рост
10:39, 10 сентября 2024
В Казахстане выросла доля заемщиков с долгом по потребкредитами свыше 5 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
12:02, Сегодня
"Уверенная игра": в СМИ высоко оценили разгром от Рыбакиной в первом раунде "Ролан Гаррос"
Ризабек Айтмухан
11:41, Сегодня
Громкой сенсации не произошло: Ризабек Айтмухан будет бороться в финале чемпионата Азии
Казахстанский палуан Узембаев поборется за &quot;золото&quot; чемпионата Азии во Вьетнаме
11:27, Сегодня
Казахстанский палуан Узембаев поборется за "золото" чемпионата Азии во Вьетнаме
Ерхан Абиль
11:24, Сегодня
Казахстанский "вольник" Абиль всухую победил местного борца и вышел в финал ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: