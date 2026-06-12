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Финансы

Не Алматы и не Астана: какие города неожиданно вышли в лидеры по ценам на аренду жилья

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Рынок аренды жилья летом 2026 года преподнес неожиданный сюрприз. Самые высокие темпы роста показали не мегаполисы, а региональные центры, которые редко оказываются в центре внимания, сообщает Zakon.kz.

Дороже всего снять квартиру в столицах

Самым дорогим городом Казахстана для арендаторов остается Алматы. По данным БНС АСПиР РК, сегодня средняя стоимость аренды благоустроенного жилья составила 5855 тенге за квадратный метр. На втором месте находится Астана с показателем 5602 тенге.

На первый взгляд картина выглядит привычно. Верхние строчки занимают крупнейшие деловые и финансовые центры республики. Однако при анализе динамики открывается любопытная картина.

Петропавловск стал главным открытием

Самый заметный скачок в темпах роста на аренду квартир за год зафиксирован в Петропавловске, где стоимость съемного жилья выросла на 43,3%.

Для сравнения: в Алматы арендная плата за год выросла на 11,4%, а в Астане – на 12%. Оба мегаполиса даже не вошли в первую пятерку.

Необычность ситуации заключается еще и в том, что Петропавловск оказался не только лидером по темпам роста. По стоимости квадратного метра он уже занимает 4-е место в стране, уступая лишь Алматы, Астане и Караганде.

Фактически город одновременно вошел в число самых дорогих и самых быстрорастущих рынков аренды квартир в Казахстане.

Кстати, главный город СКО по темпам роста аренды жилья стремительно нагоняет Павлодар с результатом 39,3%. Далее идут Кызылорда – 21,7%, Усть-Каменогорск – 20,7% и Актобе – 19,3%.

Почему рынок съемного жилья заслуживает внимания

Экономист Руслан Султанов считает, что именно аренда нередко первой реагирует на изменения в экономике.

"Когда увеличивается поток студентов, специалистов или работников, сначала растет спрос на съемное жилье. Лишь затем это отражается на рынке покупки недвижимости".Руслан Султанов

По этой причине рынок аренды часто становится одним из первых сигналов перемен в городе.

При этом рост ставок не означает автоматического притока населения. На ситуацию влияют объем нового строительства, количество доступных квартир, запуск крупных проектов и множество других факторов.

Что касается цен, то стоимость аренды в Петропавловске достигла 4680 тенге за квадратный метр. В Караганде показатель составляет 4989 тенге, в Атырау – 4334 тенге. Разрыв с Алматы и Астаной по-прежнему сохраняется, однако уже не выглядит непреодолимым.

цены жилье, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 12:58

Фото: Zakon.kz

Где цены растут медленнее всего

На другом конце списка находятся города с наиболее спокойной ситуацией.

В Кокшетау стоимость аренды увеличилась на 5,8%, в Жезказгане – на 6,5%, в Караганде и Конаеве – на 8,1%, в Туркестане – на 8,4%.

Разница с лидерами весьма существенна. Если в Петропавловске жилье для арендаторов подорожало более чем на 40%, то в ряде городов рост оказался в несколько раз ниже.

Конечно, такие данные не позволяют однозначно определить, какие города сегодня становятся наиболее привлекательными для жизни и работы. Однако они хорошо показывают, где быстрее всего меняется ситуация на рынке жилья.

Ранее мы рассказали, как обстоят дела с ценами на квартиры в новостройках страны.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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