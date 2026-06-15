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Финансы

Курс доллара вырос еще на два тенге на торгах 15 июня

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 15:39 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,37 тенге, поднявшись на 2,04 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 6,76 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,87 тенге (+0,49).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 490-492,4 тенге, евро – по 569,1-574,1 тенге, рубли – по 6,50-6,62.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 июня.

Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 5% относительно предыдущего закрытия – до 82,96 доллара за баррель, показатель впервые с 10 марта находится ниже уровня в 83 доллара.

Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 5,87% относительно предыдущего закрытия – до 79,9 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,33 тенге, евро – 566,3 тенге, рубля – 6,74 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 июня, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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