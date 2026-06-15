В МИД объяснили высокий процент отказов в визах США казахстанцам

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РК Ерлан Жетыбаев 15 июня 2026 года на брифинге объяснил причины отказов в выдаче американских виз казахстанцам, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, с чем связана высокая доля отказов в выдаче виз США казахстанцам, о которой ранее сообщал заместитель министра иностранных дел, а также соответствует ли действительности мнение о том, что россиянам, подающим документы через консульские учреждения в Казахстане, американские визы одобряют чаще.

"Насколько я помню, наш замминистра действительно комментировал этот вопрос. В цифрах процент был – 45%. С чем это связано? В первую очередь это связано с соответствием документов. Есть определенный перечень документов, и по нему заявитель подает документы. Если все соответствует, если не было каких-либо нарушений со стороны гражданина либо все документы в порядке, тогда государство принимает решение о выдаче визы. Если что-то не так с документами, обычно гражданину задаются уточняющие вопросы, требуют дополнительные документы. При их предоставлении, насколько мне известно, визы в большинстве случаев получают одобрение", – заявил Ерлан Жетыбаев.

Он отметил, что это в основном технические вопросы, связанные с соответствием документов.

"В каких-то странах перечень большой, в каких-то чуть меньше. И даже при наличии небольшого перечня документов бывает, что они неверно предоставляются – при заполнении анкеты, оформлении страховки, предоставлении билетов. Разные ситуации возникают. Каждый случай рассматривается индивидуально. Относительно второй части вопроса – про россиян – такой информации нет. Со стороны посольства США подобных заявлений, публикаций или статистики также не предоставлялось", – дополнил официальный представитель МИД РК.

1 июня 2026 года официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев сообщил о запуске новых прямых авиарейсов в Польшу, Турцию и Кипр.