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Финансы

От 5 до 100 миллионов: сколько стоят дачи под Алматы

Семья на даче летом, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:21 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Лето традиционно подогревает интерес к загородной недвижимости. Одни ищут место для отдыха, другие рассматривают дачу как альтернативу городской квартире. Zakon.kz выяснил, где в Алматинской агломерации сегодня самые дорогие и самые доступные дачи.

Алматы – главный дачный регион страны

По данным сайтов недвижимости, в Казахстане в 2026 году продается около 6100 дач. Из них почти 1700 объектов приходится на Алматы и Алматинскую область.

Для сравнения, в Астане и Акмолинской области выставлено около 310 дач, в Шымкенте и Туркестанской области – порядка 400, в Карагандинской области – около 250, а в области Жетысу – примерно 100.

Таким образом, почти каждое третье предложение на дачном рынке страны сосредоточено в Алматинской агломерации.

Дачи в городе по цене элитной недвижимости

Однако внутри самого региона цены отличаются в разы. Самые дорогие объекты находятся непосредственно в Алматы. По данным объявлений, стоимость дач здесь начинается примерно от 10-15 млн тенге, но в отдельных случаях превышает 100 млн тенге.

Наиболее дорогие предложения сосредоточены в Ерменсае, Баганашыле, Нурлытау, Кенсае и на Каменском плато. Во многих случаях речь идет уже не о классических дачах, а о полноценной загородной недвижимости с большими участками и видами на горы.

Для понимания ценового разброса мы посмотрели крайние значения среди объявлений.

Самый дорогой объект из выборки выставлен за 120 млн тенге. За эту сумму продается участок площадью 44 сотки в предгорьях Алатау с небольшим домом около 60 квадратных метров. Главная ценность объекта – расположение на вершине хребта с панорамным видом на город и горы. В объявлении участок позиционируется не только как дача, но и как потенциальная площадка для туристического бизнеса.

Талгар: баланс цены и близости к мегаполису

Большинство рассмотренных объектов продается здесь в диапазоне от 10 до 40 млн тенге. Главным преимуществом направления остается близость к Алматы. Многие владельцы используют такие дома не только для отдыха, но и для постоянного проживания.

Разброс цен заметен даже в пределах одного направления.

Самый доступный объект из выборки продается за 8 млн тенге. За эти деньги покупатель получает шесть соток земли с плодоносящим садом, где растут виноград, грецкий орех, яблони и груши. Правда, сам дом (24 кв.м) требует серьезного ремонта.

Верхняя граница выглядит совсем иначе. Самая дорогая дача в талгарской выборке выставлена за 37 млн тенге. На участке площадью 12 соток расположен двухэтажный дом (100 кв.м) 2014 года постройки со свежим ремонтом. В доме проведены газ, электричество, интернет, отопление и водоснабжение, а на территории оборудованы баня, мангальная зона и детская площадка.

Фактически речь идет уже не о сезонной даче, а о полноценном загородном доме, расположенном всего в 18 километрах от Алматы.

Есик: классическая дача с садом

Большинство объектов здесь предлагается за 7-18 млн тенге. При этом покупатели нередко получают большие участки с плодовыми деревьями, виноградниками и развитым озеленением.

Если Талгар привлекает близостью к Алматы, то Есик делает ставку на атмосферу классической дачной жизни. Именно здесь чаще встречаются участки, которые покупают для отдыха, садоводства и летнего досуга.

По соотношению цены и площади многие предложения выглядят весьма привлекательными.

Портрет классической дачи

В Есике за 12 млн тенге можно приобрести вполне типичную для местного рынка дачу. За эти деньги покупателю предлагают двухэтажный дом площадью около 60 кв.м на участке в 6 соток. Дом построен в 2016 году, полностью меблирован и готов к сезонному использованию.

На участке есть сад и огород, навес, мангальная зона, бассейн и хозяйственные постройки. Вода поступает из собственной скважины, есть септик, газ.

При этом речь идет именно о даче для отдыха в теплое время года. Отопления в доме нет, поливная вода подается по расписанию, а высота потолков составляет всего около двух метров.

Именно такие объекты составляют основу рынка загородной недвижимости в районе Есика: относительно недорогие, пригодные для отдыха всей семьей и заметно более доступные по цене, чем аналогичные предложения в окрестностях Алматы.

Конаев: самые доступные дачи рядом с Алматы

Наиболее доступные варианты среди популярных направлений вокруг Алматы сосредоточены в Конаеве.

Во многих случаях стоимость дач начинается от 5-7 млн тенге, а значительная часть предложений укладывается в диапазон 10-15 млн тенге.

Свою роль играет и близость Капшагайского водохранилища, благодаря которому многие рассматривают покупку не только как место для отдыха, но и как потенциальный объект для сдачи в аренду в летний сезон.

По стоимости Конаев остается одним из самых доступных вариантов для тех, кто хочет приобрести дачу недалеко от крупнейшего города страны и будущего футуристического мегаполиса Алатау.

Что в итоге?

Анализ рынка показывает, что южная столица и ее пригороды остаются территорией самой дорогой загородной недвижимости, Талгар предлагает баланс между ценой и близостью к мегаполису, Есик привлекает большими участками и зеленью, а Конаев остается наиболее доступным направлением для покупателей с ограниченным бюджетом.

При этом стоит учитывать, что цены в объявлениях являются стартовыми и не всегда совпадают с итоговой стоимостью сделки. В зависимости от объекта и спроса продавцы нередко готовы обсуждать условия продажи, поэтому реальная цена покупки может оказаться на 5-10% ниже заявленной.

Ранее мы рассказали, в каких районах Алматы лучше всего покупать недвижимость для сдачи внаем.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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