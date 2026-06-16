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Финансы

Узбекистан обошел Китай по числу предприятий в Казахстане и уступает только России

Флаги Узбекистана и Казахстана, флаги Узбекистана и РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 15:14 Фото: Zakon.kz
Бизнес из Узбекистана заметно укрепил позиции в нашей стране. За последний год число действующих предприятий с узбекским участием выросло почти на две трети, что позволило республике подняться на второе место после России, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, на 1 июня 2026 года в Казахстане зарегистрировано 67 631 юридическое лицо, филиал и представительство с иностранной формой собственности. Годом ранее их насчитывалось 61 410. Таким образом, рост составил 10,1%, тогда как в 2025 году показатель увеличивался лишь на 5,4%.

Одновременно число зарегистрированных компаний с совместной формой собственности сократилось на 0,8%. Год назад снижение составляло 0,3%.

Узбекистан вырвался в лидеры

Самой заметной переменой стало усиление позиций Узбекистана – республика вышла на второе место среди иностранных государств по числу действующих компаний в Казахстане.

Если в июне 2025 года в Казахстане действовало 5413 компаний с узбекским участием, то через год их количество выросло до 8908. Рост составил почти 65%.

Китай также показал впечатляющую динамику. Количество действующих китайских компаний увеличилось с 4321 до 7594, или почти на 76%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы обойти Узбекистан.

Лидером по-прежнему остается Россия. По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане работало 17 076 российских компаний. Впрочем, годом ранее их было 17 752, поэтому показатель снизился почти на 4%.

Кто еще укрепил позиции?

В первую пятерку по числу действующих компаний также входят Турция и Кыргызстан.

  • Несмотря на снижение, Турция сохранила четвертое место. Количество действующих турецких компаний уменьшилось с 3357 до 3232.
  • Кыргызстан, напротив, продемонстрировал рост – с 1945 до 2154 компаний.
  • Увеличение также зафиксировано у Азербайджана – с 1191 до 1239 компаний и Германии – с 726 до 751.

В то же время число действующих компаний из Беларуси сократилось с 735 до 715, из Украины – с 927 до 916, а из Республики Корея – с 560 до 549.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 15:14

Фото: Zakon.kz

Не все зарегистрированные компании работают

Статистика показывает, что далеко не все зарегистрированные иностранные организации ведут деятельность в нашей республике.

И опять же наиболее высокая доля действующих компаний наблюдается у Узбекистана и Китая. Из 10 905 зарегистрированных узбекских компаний работают 8908, а из 9283 китайских – 7594.

У России этот показатель ниже: из 22 600 зарегистрированных компаний действуют 17 076. Еще меньшая доля работающих организаций наблюдается у Турции и Республики Корея.

Торговля остается главным направлением

Наибольшая часть иностранных компаний по-прежнему работает в сфере торговли и ремонта автомобилей. На этот сектор приходится 35,2% всех зарегистрированных организаций.

На втором месте находятся различные виды услуг с долей 15,4%, на третьем – строительство с показателем 9,9%.

Для сравнения: год назад доля сферы услуг составляла 14,6%, а строительства – 9%. Это говорит о постепенном усилении присутствия иностранного бизнеса именно в этих направлениях.

Ранее мы рассказали о том, какие изменения могут произойти во взаимной торговле после вступления Узбекистана в ВТО.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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