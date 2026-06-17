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Финансы

Центробанки вывозят золото в свои страны, опасаясь геополитических рисков

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 06:16 Фото: unsplash
Крупнейшие золотые запасы сейчас находятся в Нью-Йорке (Федеральный резервный банк Нью-Йорка, более 500 000 золотых слитков на 900 млрд долларов) и в Лондоне (Банк Англии, около 400 000 золотых слитков на 800 млрд долларов), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, сейчас Центральные банки начали активнее вывозить из хранилищ Нью-Йорка и Лондона свои золотые запасы.

По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), 9% опрошенных ЦБ заявили, что за последние 12 месяцев увеличили объемы хранения золота внутри своих стран.

  • В прошлом году таких было лишь 5%. Также 10% опрошенных центробанков заявили, что диверсифицировали свои зарубежные хранилища золотых запасов – годом ранее таких было в пять раз меньше (2%).
  • 7% опрошенных ЦБ планируют увеличить объемы хранения золота внутри своих стран, а 9% – диверсифицировать зарубежные хранилища в следующем году.

Всемирный золотой совет не раскрывает истинных причин перевоза запасов золота в свои страны, но говоря о причинах, влияющих на планы центробанков сохранять или увеличивать запасы золота в нынешней ситуации, отмечается, что 85% опрошенных указали в числе таких причин "защиту от геополитических рисков".

Ранее мы сообщали, что стоимость золота на биржах стремительно идет вниз.

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Аксинья Титова
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