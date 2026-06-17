Строительный бум меняет адрес: деньги уходят в инфраструктуру

Строительная отрасль Казахстана набирает обороты, однако ее структура заметно меняется. Свежая статистика показывает, что сегодня строители все чаще работают не на жилых кварталах, а на инфраструктурных и промышленных объектах, сообщает Zakon.kz.

Логистика и производство

Как сообщило Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь-май объем строительных работ вырос на 13,4% и впервые превысил 2,4 трлн тенге.

Однако этот рост обеспечили вовсе не новостройки. Самый заметный прирост пришелся на строительство и ремонт сооружений – сразу на 41,2%.

Если посмотреть на структуру отрасли, становится понятно, куда сегодня идут основные инвестиции. Более четверти всех строительных работ (26,3%) приходится на автомобильные и железные дороги, а также метро. Еще 20,4% занимает строительство нежилых зданий – заводов, складов, торговых и производственных объектов. На строительство жилых домов приходится лишь 11,9% всего объема.

Квартир становится больше, но прежнего бума уже нет

Приведенные выше цифры вовсе не означают, что жилья в стране стали строить меньше. За пять месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 6,29 млн квадратных метров жилья. Это на 4,5% больше, чем год назад. При этом важно, что практически все новые дома возвели частные застройщики. На их долю пришлось 96,8% введенного жилья. Государство построило лишь около 169 тыс. квадратных метров.

Однако разница в темпах очевидна.

Пока весь строительный сектор прибавил 13,4%, ввод жилья увеличился лишь на 4,5% – вся отрасль растет значительно быстрее, чем жилищное строительство.

Это тоже вполне объяснимо: экономика Казахстана развивается высокими темпами, и по итогам прошлого года ВВП страны вырос на 6,5%. В этих условиях государство и бизнес все активнее вкладываются в транспортную, промышленную и инженерную инфраструктуру, без которой дальнейший экономический рост невозможен.

Где строят больше всего

Рост объемов строительства зафиксирован почти во всех регионах страны, кроме одного.

Самые высокие темпы показала область Улытау, где объем работ увеличился сразу в 3,2 раза.

Далее идут:

Шымкент (+31,8%),

Алматы (+27,2%),

Кызылординская область (+27,1%),

Жамбылская область (+22,8%),

область Абай (+20,9%)

Павлодарская область (+19,6%).

На этом фоне заметно выделяется область Жетысу, где объем строительных работ оказался на 23,2% ниже прошлогоднего уровня.

Характерно, что на высоком уровне находится и строительство социальных объектов.

С начала года в Казахстане введены в эксплуатацию 23 школы почти на 12,5 тыс. ученических мест, 22 детских сада более чем на 2 тыс. мест и три поликлиники.

Это еще одно подтверждение того, что строительная отрасль все больше ориентируется не только на возведение жилья, но и на развитие инфраструктуры.

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