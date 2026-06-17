Курс доллара вырос более чем на 2 тенге на торгах 17 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,39 тенге, поднявшись на 2,16 тенге.

Курс российского рубля снизился и составил 6,71 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,55 тенге (+0,49).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 490-492,4 тенге, евро – по 569,1-574,1 тенге, рубли – по 6,50-6,62.

Мировые цены на нефть растут на торгах 17 июня.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 79,32 доллара за баррель относительно показателей предыдущей сессии.

Июльские фьючерсы на WTI также подорожали на 0,64% с предыдущего закрытия – до 76,54 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 487,17 тенге, евро – 565,65 тенге, рубля – 6,72 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 июня, можно здесь.