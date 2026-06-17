Кто платит ипотеку и кредиты после развода: неприятный сюрприз, о котором знают не все казахстанцы

В Казахстане и не только после развода между бывшими супругами возникают споры не только из-за недвижимости, автомобилей, но и вокруг кредитов и других долговых обязательств, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим специалисты fingramota.kz 17 июня 2026 года рассказали, как распределяются обязательства.

"За годы совместной жизни многие семьи успевают оформить ипотеку, автокредит, рассрочку на бытовую технику или потребительские займы. И здесь многих ждет неприятный сюрприз: вместе со штампом в паспорте исчезает статус супругов, но не обязательства перед банком", – отметили они.

Когда кредит считается общим

В Казахстане кредиты при разводе действительно могут делиться между супругами. Однако это происходит не всегда – многое зависит от того, когда был оформлен заем, на какие цели были направлены деньги и можно ли подтвердить, что кредит был получен в интересах семьи.

Как показывает судебная практика, именно вопрос "семейного назначения" кредита чаще всего становится ключевым при рассмотрении споров о разделе долговых обязательств.

Главное правило казахстанского законодательства заключается в следующем: если обязательства возникли в интересах семьи, они могут быть признаны общими. Это предусмотрено Кодексом РК "О браке (супружестве) и семье". Общие долги супругов распределяются пропорционально присужденным долям имущества.

На практике это означает , что суд может признать обязательство общим независимо от того, на имя кого из супругов оформлен договор банковского займа. Например, если кредит был направлен на ремонт общего жилья, покупку семейного автомобиля, оплату лечения, обучения детей или другие нужды семьи.

А если кредит оформлен без ведома второго супруга?

Это одна из самых распространенных причин споров после развода. Например, один из супругов оформил несколько онлайн-займов и потратил деньги на личные цели. Или кредит был использован для развития бизнеса, который никак не связан с семейным бюджетом. В таких случаях второй супруг может попытаться доказать, что обязательство носит исключительно личный характер.

Юристы отметили, что при рассмотрении подобных споров существенное значение имеют доказательства того, использовались ли заемные средства в интересах семьи либо исключительно в личных целях.

При этом бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о личном характере обязательства, как правило, возлагается на сторону, которая оспаривает общий характер долга.

Значение могут иметь:

выписки по счетам;

чеки и переводы;

переписка;

сведения о покупке имущества;

показания свидетелей.

Например, если кредит был потрачен на покупку автомобиля, которым пользовалась вся семья, признать его личным обязательством будет сложно. Если же деньги расходовались исключительно одним супругом на собственные нужды, шансы доказать личный характер долга выше.

С 1 сентября 2024 года в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие необходимость получения согласия супруга (супруги) при оформлении отдельных видов потребительского банковского займа или микрокредита в случаях, установленных законодательством РК.

При этом наличие либо отсутствие согласия супруга является одним из обстоятельств, которое может учитываться судом при рассмотрении споров, связанных с распределением обязательств между супругами.

Вопрос о признании обязательства общим либо личным разрешается судом с учетом всех обстоятельств дела и представленных доказательств.

Важно помнить: даже после развода обязательства по кредиту перед банком продолжает нести тот, кто оформил заем, если кредитный договор не был официально изменен. Сам факт расторжения брака не освобождает стороны от возможных споров по разделу долгов и не отменяет обязательств перед кредитором.

Созаемщики и гаранты

Отдельного внимания заслуживают созаемщики, поручители и гаранты. Нередко супруги соглашаются на такие роли формально, не до конца понимая последствия.

Следует учитывать, что:

созаемщик является стороной договора банковского займа и несет самостоятельную ответственность перед банком;

поручительство и гарантия регулируются нормами гражданского законодательства РК.

Если супруг выступает созаемщиком по ипотеке или крупному кредиту, банк рассматривает обоих участников как полноценных должников. В случае просрочки финансовая организация вправе требовать погашения задолженности с любого из них в полном объеме.

Даже после развода статус созаемщика автоматически не прекращается. Для исключения бывшего супруга из обязательств обычно требуется согласие банка, подтверждение платежеспособности основного заемщика и переоформление договора.

Похожие риски возникают и у поручителей или гарантов. Если основной заемщик перестает исполнять свои обязательства, банк может предъявить требования к гаранту в пределах условий договора. Поэтому подпись "в помощь супругу" фактически означает принятие финансовых рисков на весь срок кредита.

Ипотека: самый сложный сценарий

Наиболее сложные споры обычно возникают при наличии ипотеки. Если жилье приобреталось в браке, квартира, как правило, считается совместно нажитым имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором либо законодательством РК, а ипотечный долг – общим обязательством супругов.

Однако в таких ситуациях появляется еще одна сторона – банк. Именно его согласие зачастую необходимо для изменения условий кредитного договора.

Вариантов решения вопроса может быть несколько:

квартиру продают и закрывают долг;

один супруг принимает ипотеку полностью на себя;

бывшие супруги продолжают совместно выплачивать кредит;

жилье делится между супругами, а обязательства остаются солидарными.

При этом банк не обязан автоматически переоформлять кредит после развода. Если заемщик перестанет исполнять обязательства, финансовая организация вправе требовать погашения задолженности с лица, указанного в договоре.

Если же ипотека была оформлена до регистрации брака, долг чаще всего остается личным обязательством заемщика. Однако здесь также есть важный нюанс . Если во время брака кредит погашался за счет общего семейного бюджета, второй супруг может претендовать на компенсацию части выплаченных средств.

Дополнительно эксперты отметили, что погашение займа в период брака за счет общих семейных средств может учитываться судом при разрешении споров, в том числе о разделе имущества.

Например, квартира была приобретена до брака, но затем супруги несколько лет вместе выплачивали ипотеку. В таком случае жилье может остаться за первоначальным владельцем, однако второй супруг вправе требовать компенсацию части платежей, внесенных в период брака.

Что важно помнить при разводе

Многие ошибочно считают, что развод автоматически прекращает все финансовые связи между бывшими супругами.

На практике это не так. Для банка обязательства продолжают действовать до тех пор, пока кредитный договор не будет изменен либо долг не будет надлежащим образом переоформлен.

Если заем оформлен на одного человека, кредитор в первую очередь будет предъявлять требования именно к нему независимо от внутренних договоренностей между бывшими супругами.

Необходимо помнить, что при отсутствии изменения условий договора банковского займа либо надлежащего оформления перевода долга обязательства перед банком сохраняются в соответствии с условиями договора банковского займа.

Поэтому любые договоренности, связанные с разделом долговых обязательств, желательно оформлять официально:

через соглашение о разделе имущества;

через суд;

с уведомлением банка;

с переоформлением договора, если это возможно.

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