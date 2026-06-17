#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Как увеличить будущую пенсию в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 14:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанцам подробно рассказали, что поможет получать более высокую пенсию, сообщает Zakon.kz.

Рекомендации озвучили 17 июня 2026 года в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Специалисты подчеркивают, что постепенный переход к накопительной пенсионной системе, при которой уровень будущей пенсии напрямую зависит от пенсионных сбережений, требует активного участия граждан в их формировании.

Так, для обеспечения роста накоплений необходимо:

  • контролировать полноту и регулярность поступления взносов.

Это можно делать в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении в режиме 24/7.

  • повышать возможности инвестиционного управления.

Вкладчики вправе передать до 50% обязательных и до 100% добровольных накоплений в управление частным управляющим компаниям (УИП) по своему выбору. Выбрать инвестиционную стратегию УИП можно в личном кабинете на сайте ЕНПФ в зависимости от уровня риска и ожидаемой доходности, а также от срока инвестирования,

  • по возможности уплачивать добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

ДПВ можно вносить на свой счет не только за себя, но и за своих близких, в том числе и за несовершеннолетних детей. ЕНПФ открывает счета для ДПВ автоматически при поступлении первого взноса.

Что касается работодателей, то они могут перечислять ДПВ за своих сотрудников, включая эту опцию в социальный пакет.

Для ДПВ законодательно предусмотрены налоговые стимулы: уплаченные ДПВ не являются доходом работника, и работник не уплачивает с них ИПН; расходы по ДПВ в пользу работника работодатель относит на вычеты. Из накоплений за счет ДПВ вкладчик вправе получать выплаты с 50 лет (т.е. до наступления пенсионного возраста).

  • прогнозировать и планировать пенсию с помощью сервисов, предлагаемых ЕНПФ: пенсионного калькулятора и персонального пенсионного плана, позволяющих рассчитать будущие выплаты и корректировать накопления. Сервисы доступны на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ.

Днем ранее, 16 июня, в ЕНПФ предупреждали казахстанцев об активизации мошенников после изменения порогов минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений.

Кроме того, 6 июня 2026 года ЕНПФ опубликовал новые минимальные пороги достаточности для досрочного снятия пенсионных сбережений. Объем накоплений, доступных для изъятия, сократился. Подробно о новых порогах и причинах их пересмотра высказался министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанцы смогут планировать будущую пенсию
16:23, 17 января 2024
Казахстанцы смогут планировать будущую пенсию
Сколько казахстанцев стали получать повышенную пенсию в 2023 году
17:32, 23 августа 2023
Сколько казахстанцев стали получать повышенную пенсию в 2023 году
Стал известен средний размер пенсии в Казахстане
10:35, 21 мая 2024
Стал известен средний размер пенсии в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайрат&quot; сыграет с &quot;Омонией&quot; во втором круге ЛЧ
15:24, Сегодня
Стал известен соперник "Кайрата" во втором раунде квалификации ЛЧ, если клуб пройдёт "Сутьеску"
С кем может сыграть &quot;Астана&quot; в Лиге Конференций, если пройдёт &quot;Динамо Сити&quot; в первом круге турнира
15:14, Сегодня
С кем может сыграть "Астана" в Лиге Конференций, если пройдёт "Динамо Сити" в первом круге турнира
Филип Хргович
15:08, Сегодня
"Хорватский казах" пообещал громкий анонс фанатам, которые ждут его бой с Мозесом Итаумой
Сборная Узбекистана превзошла Казахстана по футболу на международной арене
14:51, Сегодня
Узбекистан vs Казахстан в футболе: исторический прорыв соседей против миллиардных трат
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: