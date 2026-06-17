Как увеличить будущую пенсию в Казахстане

Казахстанцам подробно рассказали, что поможет получать более высокую пенсию, сообщает Zakon.kz.

Рекомендации озвучили 17 июня 2026 года в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Специалисты подчеркивают, что постепенный переход к накопительной пенсионной системе, при которой уровень будущей пенсии напрямую зависит от пенсионных сбережений, требует активного участия граждан в их формировании.

Так, для обеспечения роста накоплений необходимо:

контролировать полноту и регулярность поступления взносов.

Это можно делать в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении в режиме 24/7.

повышать возможности инвестиционного управления.

Вкладчики вправе передать до 50% обязательных и до 100% добровольных накоплений в управление частным управляющим компаниям (УИП) по своему выбору. Выбрать инвестиционную стратегию УИП можно в личном кабинете на сайте ЕНПФ в зависимости от уровня риска и ожидаемой доходности, а также от срока инвестирования,

по возможности уплачивать добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

ДПВ можно вносить на свой счет не только за себя, но и за своих близких, в том числе и за несовершеннолетних детей. ЕНПФ открывает счета для ДПВ автоматически при поступлении первого взноса.

Что касается работодателей, то они могут перечислять ДПВ за своих сотрудников, включая эту опцию в социальный пакет.

Для ДПВ законодательно предусмотрены налоговые стимулы: уплаченные ДПВ не являются доходом работника, и работник не уплачивает с них ИПН; расходы по ДПВ в пользу работника работодатель относит на вычеты. Из накоплений за счет ДПВ вкладчик вправе получать выплаты с 50 лет (т.е. до наступления пенсионного возраста).

прогнозировать и планировать пенсию с помощью сервисов, предлагаемых ЕНПФ: пенсионного калькулятора и персонального пенсионного плана, позволяющих рассчитать будущие выплаты и корректировать накопления. Сервисы доступны на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ.

Днем ранее, 16 июня, в ЕНПФ предупреждали казахстанцев об активизации мошенников после изменения порогов минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений.

Кроме того, 6 июня 2026 года ЕНПФ опубликовал новые минимальные пороги достаточности для досрочного снятия пенсионных сбережений. Объем накоплений, доступных для изъятия, сократился. Подробно о новых порогах и причинах их пересмотра высказался министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.