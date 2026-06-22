Курс доллара начал снижаться в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 июня 2026 года в 15:30 закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара снизился до 487,01 тенге за доллар, на 1,17 тенге.

Курс российского рубля равен 6,60 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня составил 71,89 тенге, уйдя вниз на 0,25 пункта.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 486-489 тенге, евро – по 558-564 тенге, рубли – по 6,35-6,5 тенге.

Мировые цены на нефть на торгах также снижаются.

Brent торгуется на отметке 79 долларов за баррель, WTI – в районе 75 долларов. По информации иностранных СМИ, спад обусловлен улучшением дипломатических отношений между США и Ираном.

Утром 22 июня Национальный банк РК официально установил курс: доллара – 488,37 тенге, евро – 559,77 тенге, рубля – 6,64 тенге.

По какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 июня, можно узнать по ссылке.