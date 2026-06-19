Россия стала главным получателем денег из Казахстана

Россия вновь стала крупнейшим получателем денежных переводов из Казахстана, сместив с первого места Узбекистан. При этом общий объем международных переводов за год сократился, несмотря на рост количества операций, сообщает Zakon.kz.

Cогласно последним данным Нацбанка РК, только в апреле 2026 года казахстанцы отправили за рубеж через системы международных денежных переводов (СМДП) 54,9 млрд тенге. Всего за месяц было совершено 155 тыс. международных денежных переводов.

Куда уходят деньги

За год изменилась география международных денежных переводов. Если в мае 2025 года крупнейшим получателем средств из Казахстана был Узбекистан, на который приходилось 39% общего объема переводов, то теперь лидерство перешло к России.

Крупнейшими направлениями переводов стали:

Россия – 20,9 млрд тенге (38,1%);

Узбекистан – 13 млрд тенге (23,7%);

Турция – 9,1 млрд тенге (16,6%).

При этом по количеству операций Россия остается безусловным лидером: на нее пришлось почти две трети всех отправленных переводов (65,6%).

Тенге лидирует среди валют переводов

Основной объем международных переводов по-прежнему приходится на казахстанский тенге. Если в мае 2025 года в национальной валюте было отправлено 57,2% общего объема средств, то в апреле 2026 года этот показатель увеличился до 59,1%.

Доля переводов в долларах США за тот же период снизилась с 32,7% до 30,7%. Еще 10% общего объема операций пришлось на российские рубли.

Характерно, что по сравнению с маем прошлого года количество международных переводов продолжило расти. За месяц казахстанцы совершили 159,4 тыс. операций, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Вместе с тем общий объем переводов снизился с 68,6 млрд до 57 млрд тенге, или почти на 17%.

В Казахстан стали переводить меньше денег

Поток денежных переводов из-за рубежа также снизился. В апреле 2026 года в Казахстан поступило 45,6 тыс. переводов на общую сумму 16,2 млрд тенге. По сравнению с маем прошлого года количество операций сократилось примерно на 10%, а объем переводов – почти на 15%.

Крупнейшими источниками поступлений стали:

Россия – 3,8 млрд тенге;

США – 2,7 млрд тенге;

Турция – 2,1 млрд тенге;

Узбекистан – 1,6 млрд тенге;

Германия – 1,3 млрд тенге.

В отличие от исходящих переводов, во входящих по-прежнему доминирует доллар США. На него приходится 56,4% общего объема поступивших средств, тогда как доля переводов в тенге составляет 22,2%.

Казахстан почти не зависит от денежных переводов мигрантов

Несмотря на десятки миллиардов тенге, которые ежемесячно проходят через системы международных денежных переводов, для экономики Казахстана эти потоки не играют определяющей роли.

Как отмечают аналитики Finprom, доля денежных переводов мигрантов в ВВП Казахстана составляет всего 0,08%. Для сравнения, среднемировой показатель достигает 0,82%, а в ряде соседних стран зависимость экономики от таких поступлений значительно выше.

В частности, доля денежных переводов в ВВП составляет:

Таджикистан – 47,89%;

Кыргызстан – 17,74%;

Узбекистан – 14,42%;

Грузия – 11,87%;

Украина – 6,29%;

Армения – 4,92%.

При этом показатель Казахстана сопоставим с Россией, где денежные переводы эквивалентны 0,09% ВВП. По мнению аналитиков, это объясняется тем, что Казахстан остается страной притяжения трудовых мигрантов, а не государством, экономика которого существенно зависит от денежных переводов граждан, работающих за рубежом.

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