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Финансы

Как депозиты помогают снижать инфляцию в Казахстане

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 14:55 Фото: pexels
Депозитный рынок страны продолжает уверенно расти. Причем граждане все чаще предпочитают хранить сбережения в тенге, а не в иностранной валюте. Почему эта тенденция важна не только для банков, но и для всей экономики, рассказывает Zakon.kz.

До рекорда осталось совсем немного

По итогам мая 2026 года общий объем депозитов в депозитных организациях достиг 47,9 трлн тенге. За месяц он увеличился на 770,9 млрд тенге, или на 1,6%, а по сравнению с маем 2025 года – на 6,5 трлн тенге, или на 15,6%.

До рекордного уровня, зафиксированного в декабре 2025 года, рынку не хватило всего около 92 млрд тенге, или 0,2%, – отмечает экономист Руслан Султанов.

Рост обеспечили вклады в тенге

Основной прирост вновь пришелся на депозиты в национальной валюте. Их объем вырос на 808,4 млрд тенге – до 38,3 трлн. В то же время валютные вклады сократились на 37,5 млрд тенге – до 9,6 трлн тенге.

Главным источником роста стали вклады населения. Депозиты физических лиц увеличились на 596,9 млрд тенге – до 27,2 трлн, тогда как средства юридических лиц выросли на 174 млрд тенге – до 20,7 трлн.

"Важный сдвиг – после месяцев, когда динамику часто задавали корпоративные остатки, в мае 2026 года именно домохозяйства сильнее всего поддержали рост депозитной базы".Экономист Руслан Султанов

Бизнес поддержал рост

Рост наблюдался как среди вкладов населения, так и бизнеса. Тенговые депозиты физических лиц увеличились до 22,6 трлн тенге, а компаний – до 15,7 трлн тенге. Такая синхронная динамика говорит о том, что высокая доходность тенговых инструментов продолжает удерживать деньги в банковской системе.

При этом валютные депозиты бизнеса сократились на 208,7 млрд тенге, тогда как вклады населения в иностранной валюте выросли на 171,2 млрд.

"Это может отражать разную мотивацию вкладчиков: бизнес частично сокращает валютную ликвидность, а население сохраняет валютную подушку на фоне курсовой неопределенности".Экономист Руслан Султанов

Как депозиты борются с инфляцией

Высокие процентные ставки постепенно меняют поведение вкладчиков. Казахстанцы все чаще предпочитают не оставлять деньги на текущих счетах, а размещать их на депозитах. Только в мае объем сберегательных вкладов в тенге вырос на 677,8 млрд тенге, тогда как средства на текущих счетах увеличились лишь на 130,6 млрд.

Высокая ставка продолжает работать через сберегательный канал. Деньги все заметнее остаются на депозитах, особенно в тенге, а значит, меньше давят на текущий спрос.

"Это благоприятный сигнал: чем больше средств оседает в сбережениях, тем меньше топлива остается для разгона потребительских цен".Руслан Султанов

Именно так работает один из основных механизмов денежно-кредитной политики НБРК. Чем больше денег население и бизнес направляют в сбережения, тем меньше средств сразу поступает на потребительский рынок. Это сдерживает спрос и помогает постепенно замедлять инфляцию.

Ранее мы рассказали, куда выгодней инвестировать в 2026 году – в недвижимость или в депозиты.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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