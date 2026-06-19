Доллар подрос по итогам торгов 19 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 19 июня 2026 года в 15:30 закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 488,37 тенге за доллар (+0,64).

Курс российского рубля составил 6,63 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня остался прежним – 72,14 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 487,5-489,5 тенге, евро – по 558-563 тенге, рубли – по 6,37-6,45 тенге.

Мировые цены на нефть на торгах 19 июня показали нестабильную динамику.

Стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах утром выросла до 80,70 доллара за баррель, к 15:15 пошло снижение до 79,40 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI утром подорожали до 78,40 доллара за баррель, к 15:15 откатились к 76,78 доллара за баррель.

Утром 19 июня Национальный банк РК официально установил курс: доллара – 487,73 тенге, евро – 558,99 тенге, рубля – 6,63 тенге.

Сколько составляли курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента утром 19 июня, читайте здесь.