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Общество

В Алматы ужесточили меры к должникам за тепло: счета арестовывают, выезд ограничивают

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 10:52 Фото: freepik
В Алматы более 600 предприятий – должников за тепло переданы на принудительное взыскание. Об этом стало известно из заявления пресс-службы ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Согласно официальным данным, с начала 2026 года отделом взыскания дебиторской задолженности рассмотрено 1274 материала в отношении предприятий-должников.

Из них 602 исполнительных производства уже переданы на принудительное исполнение судебным исполнителям. Остальные материалы находятся на стадии вступления в законную силу в соответствии с законодательством РК.

Так, в отношении должников применяется комплекс мер принудительного исполнения.

В частности, арестовываются банковские счета, ограничивается проведение нотариальных действий через систему "Е-нотариат", а также накладывается арест на имущество. Кроме того, по 378 исполнительным производствам, где сумма задолженности превышает 40 МРП, введены временные ограничения на выезд за пределы Казахстана.

Вместе с тем принимаемые меры уже дают результат. Из 602 предприятий, находящихся на стадии исполнительного производства, 283 полностью погасили задолженность.

"Принудительные меры применяются только к потребителям, которые длительное время уклоняются от оплаты услуг. До передачи материалов на взыскание предприятие проводит уведомительную и разъяснительную работу, предоставляя возможность погасить задолженность добровольно".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Немного ранее стало известно, что грозит казахстанцам за неуплату налога на дорогостоящую недвижимость.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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