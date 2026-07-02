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Финансы

Бизнес пошел за кредитами: средние компании резко нарастили займы

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 16:15 Фото: Zakon.kz
Средний бизнес резко нарастил привлечение банковских кредитов, хотя стоимость заемных средств по-прежнему достигает около 20% годовых. Почему компании готовы занимать на таких условиях и что это говорит о состоянии экономики, выяснял Zakon.kz.

Рекордный рост выдач

По итогам первого квартала 2026 года именно средние предприятия стали лидерами по темпам привлечения банковского финансирования.

Объем новых выдач достиг 835,7 млрд тенге, увеличившись за год на 65,4%, или на 330,3 млрд тенге. Это лучший результат среди всех категорий предпринимательства.

Одновременно вырос интерес компаний к заемным средствам. Количество поданных заявок увеличилось на 9,5% – до 5,1 тыс., несмотря на сохраняющиеся жесткие денежно-кредитные условия, отметили специалисты Ассоциации финансистов Казахстана.

Напомним: к среднему бизнесу в Казахстане относятся предприятия, где работают от 101 до 250 человек, а годовой доход составляет от 300 тыс. до 3 млн МРП.

кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 16:15

Фото: Zakon.kz

Банки чаще одобряют заявки, чем в прошлом году

Доля одобренных заявок за год выросла с 35,8% до 37,4%.

Кроме того, по оценке Нацбанка, доля предприятий с критическим финансовым состоянием сократилась с 25,8% до 22,4%. Это свидетельствует о снижении кредитных рисков и повышении финансовой устойчивости потенциальных заемщиков.

Сочетание растущего спроса и улучшения качества заемщиков позволило банкам заметно увеличить объемы финансирования.

кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 16:15

Фото: Zakon.kz

Производство выходит на первый план

Наиболее заметный рост пришелся на промышленность, где объем выдач увеличился на 169%, или на 162,5 млрд тенге. Строительная отрасль прибавила 136%, или 24,7 млрд тенге.

В результате доля промышленности в структуре новых выдач выросла с 19,1% до 31%, строительства – с 3,6% до 5,1%. При этом удельный вес торговли сократился с 46,5% до 42,5%.

"Это свидетельствует о постепенном смещении банковского финансирования в сторону производственных отраслей экономики".АФК
кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 16:15

Фото: Zakon.kz

Хотя основная часть привлеченных средств по-прежнему используется для пополнения оборотного капитала – 3,2 трлн тенге, или 62,4% корпоративных выдач, быстрее всего растет финансирование приобретения основных фондов. За год этот показатель увеличился на 82,1%, достигнув 169,5 млрд тенге.

Все больше компаний привлекают банковские средства для покупки оборудования, модернизации производств и расширения мощностей, что говорит об усилении инвестиционной активности.

Кредитов больше, просрочки меньше

Общий объем задолженности предприятий увеличился до 3,1 трлн тенге, прибавив 3,4% с начала года и 30,7% в годовом выражении.

При этом качество портфеля продолжило улучшаться. Доля просроченной задолженности снизилась с 1,7% до 1,4%, а ее объем уменьшился на 14,4% – до 40,4 млрд тенге.

Еще одной особенностью квартала стало укрупнение проектов. Средний размер займа вырос на 17,4% и достиг 902,1 млн тенге, а доля кредитов свыше 10 млрд тенге увеличилась с 10% до 18%.

Во втором квартале банки также ожидают дальнейшего роста интереса к заемным средствам. По данным опроса Национального банка, положительную динамику будут поддерживать предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, строительства и транспорта.

Этому должны способствовать сезонное оживление деловой активности и сохраняющаяся потребность компаний в финансировании инвестиционных проектов.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане начали снижаться ставки по беззалоговым кредитам.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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