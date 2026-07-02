#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

Каким будет курс тенге в июле 2026 года: прогнозы экономистов

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 11:55 Фото: pexels
Казахстанский валютный рынок встречает середину лета в состоянии интригующего парадокса. Главный вопрос, который волнует бизнес и рядовых граждан: сможет ли нацвалюта удержать эти позиции на фоне стремительно дешевеющей нефти, сообщает Zakon.kz.

Аномальный июнь: почему тенге рос вопреки логике рынка

Официальный курс доллара на 2 июля 2026 года – 479,26 тенге, в то время как внебиржевой рынок Forex показывает близкие значения в районе 476,6. Скорее всего, до конца дня тенге отыграет у доллара еще несколько пунктов.

Чтобы понять динамику пары USD/KZT, нужно посмотреть на итоги прошлого месяца. По мнению экономиста Руслана Султанова, июнь выдался для нацвалюты на редкость парадоксальным. Начало прошлого месяца заставило рынок понервничать: доллар резко подскочил с 489 до 493,2 тенге. Однако этот импульс быстро угас, и к концу июня тенге отыграл позиции, укрепившись до 480,72 тенге.

За месяц нацвалюта отвоевала у американского конкурента 1,7%, а средний курс июня составил 487,9 тенге.

Тенге демонстрировал силу вопреки провальному внешнему фону: глобальный индекс доллара (DXY) рос, российский рубль слабел, а нефть марки Brent рухнула и стремительно падает. В обычной ситуации такое комбо отправило бы тенге в глубокий нокдаун.

"Внешний фон был негативным, но его во многом компенсировали внутренние продажи валюты, операции Нацфонда и сохранение достаточно жестких денежно-кредитных условий".Руслан Султанов

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 11:55

Фото: Zakon.kz

Рубль и нефть: внешнее давление нарастает

В июле внешнее давление на тенге только усиливается, и ситуация у соседей выглядит тревожно. В июне российский рубль продемонстрировал худший результат с 2022 года, ослабнув к доллару на 9,4%, до 78 рублей за 1 доллар. Некоторые аналитики и вовсе прогнозируют уход рубля к отметке 87 рублей за 1 доллар к концу 2026 года. На данный момент российскую валюту все еще поддерживают многие факторы, полагает эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов.

"Рубль все еще поддерживают высокие цены на нефть весны, транслирующийся в курс с лагом в 1-2 месяца".Андрей Смирнов

Еще большей проблемой становится ситуация на сырьевых биржах. Стоимость барреля Brent зафиксировалась в районе 70 долларов, потеряв за месяц почти 28%, – цена упала почти со 100 долларов. Данное падение аналитики, в частности, казахстанский эксперт по нефти и газу Олжас Байдильдинов, связывают со стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке.

"Котировки вернулись к справедливым уровням, которые наблюдались до начала ударов по Ирану. После стабилизации ситуации можем увидеть 60-65 долларов за баррель к концу года".Олжас Байдильдинов

Налоги без паники

Согласно макроопросу регулятора за май 2026 года, средний курс USD/KZT в этом году ожидается на уровне 537 тенге за доллар. Разрыв между текущим курсом и этим ориентиром дает государству явный экономический стимул плавно ослаблять нацвалюту для наполнения казны.

По мнению финансиста Арсена Темирбаева, в первой половине июля курс на бирже и в обменниках зафиксируется на отметке 476-483 тенге за доллар. Вторая половина месяца пройдет под знаком налогового календаря.

До 20 июля крупные импортеры могут покупать валюту для уплаты НДС и акцизов по импорту из стран ЕАЭС. Но главным ориентиром выступает уплата КПН в виде авансовых платежей, а также КПН и ИПН, удержанных у источника выплаты, со сроком до 27 июля.

Именно в этот период гиганты экспорта обязаны выплатить государству миллиарды тенге, для чего они начнут массово продавать свои доллары на бирже KASE, что временно поддержит нацвалюту и притормозит ее падение.

"Так как паники из-за нефти по 70 долларов у Минфина нет (все, что выше 60 долларов, идет в плюс), Нацбанк не будет сжигать резервы ради искусственного удержания курса ниже 480 тенге".Арсен Темирбаев

Официальный бэкграунд

Нацбанк РК в своем ежемесячном информационном сообщении подтверждает, что в июне не проводил прямых интервенций, но обеспечил стабильность за счет плановых механизмов: продажи из Нацфонда составили 200 миллионов долларов, а квазигоссектор в рамках обязательной нормы обеспечил приток еще 423 миллионов долларов.

В июле объем плановых продаж из Нацфонда составит от 200 до 300 миллионов долларов, а в течение третьего квартала в рамках операций зеркалирования планируется продать иностранную валюту на сумму в эквиваленте порядка 1,1 триллиона тенге.

Ранее в Нацбанке прокомментировали возможности скачка курса доллара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
16:11, 05 января 2026
Каким будет курс доллара в начале января 2026 года: прогнозы и факторы давления
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
10:47, 14 апреля 2025
Валютный прогноз: каким будет курс доллара и рубля к тенге на этой неделе
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
15:09, 14 августа 2025
Что помогло укрепиться курсу тенге в середине недели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Прогноз матча Рыбакиной на Уимблдоне
12:17, Сегодня
"Выглядит ненадёжной": эксперт о втором матче Елены Рыбакиной на "Уимблдоне"
Сборную Узбекистана после вылета с чемпионата мира встретили как героев в стране
11:55, Сегодня
Сборную Узбекистана после вылета с чемпионата мира встретили как героев на родине
Аналитики прогнозируют Александру Бублику победу во втором раунде Wimbledon-2026
11:47, Сегодня
Аналитики прогнозируют Александру Бублику победу во втором раунде Wimbledon-2026
Шавкат Рахмонов
11:34, Сегодня
"Завершение карьеры не обсуждается": Абдрахманов назвал сроки возвращения Рахмонова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: