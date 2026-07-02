Каким будет курс тенге в июле 2026 года: прогнозы экономистов

Казахстанский валютный рынок встречает середину лета в состоянии интригующего парадокса. Главный вопрос, который волнует бизнес и рядовых граждан: сможет ли нацвалюта удержать эти позиции на фоне стремительно дешевеющей нефти, сообщает Zakon.kz.

Аномальный июнь: почему тенге рос вопреки логике рынка

Официальный курс доллара на 2 июля 2026 года – 479,26 тенге, в то время как внебиржевой рынок Forex показывает близкие значения в районе 476,6. Скорее всего, до конца дня тенге отыграет у доллара еще несколько пунктов.

Чтобы понять динамику пары USD/KZT, нужно посмотреть на итоги прошлого месяца. По мнению экономиста Руслана Султанова, июнь выдался для нацвалюты на редкость парадоксальным. Начало прошлого месяца заставило рынок понервничать: доллар резко подскочил с 489 до 493,2 тенге. Однако этот импульс быстро угас, и к концу июня тенге отыграл позиции, укрепившись до 480,72 тенге.

За месяц нацвалюта отвоевала у американского конкурента 1,7%, а средний курс июня составил 487,9 тенге.

Тенге демонстрировал силу вопреки провальному внешнему фону: глобальный индекс доллара (DXY) рос, российский рубль слабел, а нефть марки Brent рухнула и стремительно падает. В обычной ситуации такое комбо отправило бы тенге в глубокий нокдаун.

"Внешний фон был негативным, но его во многом компенсировали внутренние продажи валюты, операции Нацфонда и сохранение достаточно жестких денежно-кредитных условий". Руслан Султанов

Фото: Zakon.kz

Рубль и нефть: внешнее давление нарастает

В июле внешнее давление на тенге только усиливается, и ситуация у соседей выглядит тревожно. В июне российский рубль продемонстрировал худший результат с 2022 года, ослабнув к доллару на 9,4%, до 78 рублей за 1 доллар. Некоторые аналитики и вовсе прогнозируют уход рубля к отметке 87 рублей за 1 доллар к концу 2026 года. На данный момент российскую валюту все еще поддерживают многие факторы, полагает эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов.

"Рубль все еще поддерживают высокие цены на нефть весны, транслирующийся в курс с лагом в 1-2 месяца". Андрей Смирнов

Еще большей проблемой становится ситуация на сырьевых биржах. Стоимость барреля Brent зафиксировалась в районе 70 долларов, потеряв за месяц почти 28%, – цена упала почти со 100 долларов. Данное падение аналитики, в частности, казахстанский эксперт по нефти и газу Олжас Байдильдинов, связывают со стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке.

"Котировки вернулись к справедливым уровням, которые наблюдались до начала ударов по Ирану. После стабилизации ситуации можем увидеть 60-65 долларов за баррель к концу года". Олжас Байдильдинов

Налоги без паники

Согласно макроопросу регулятора за май 2026 года, средний курс USD/KZT в этом году ожидается на уровне 537 тенге за доллар. Разрыв между текущим курсом и этим ориентиром дает государству явный экономический стимул плавно ослаблять нацвалюту для наполнения казны.

По мнению финансиста Арсена Темирбаева, в первой половине июля курс на бирже и в обменниках зафиксируется на отметке 476-483 тенге за доллар. Вторая половина месяца пройдет под знаком налогового календаря.

До 20 июля крупные импортеры могут покупать валюту для уплаты НДС и акцизов по импорту из стран ЕАЭС. Но главным ориентиром выступает уплата КПН в виде авансовых платежей, а также КПН и ИПН, удержанных у источника выплаты, со сроком до 27 июля.

Именно в этот период гиганты экспорта обязаны выплатить государству миллиарды тенге, для чего они начнут массово продавать свои доллары на бирже KASE, что временно поддержит нацвалюту и притормозит ее падение.

"Так как паники из-за нефти по 70 долларов у Минфина нет (все, что выше 60 долларов, идет в плюс), Нацбанк не будет сжигать резервы ради искусственного удержания курса ниже 480 тенге". Арсен Темирбаев

Официальный бэкграунд

Нацбанк РК в своем ежемесячном информационном сообщении подтверждает, что в июне не проводил прямых интервенций, но обеспечил стабильность за счет плановых механизмов: продажи из Нацфонда составили 200 миллионов долларов, а квазигоссектор в рамках обязательной нормы обеспечил приток еще 423 миллионов долларов.

В июле объем плановых продаж из Нацфонда составит от 200 до 300 миллионов долларов, а в течение третьего квартала в рамках операций зеркалирования планируется продать иностранную валюту на сумму в эквиваленте порядка 1,1 триллиона тенге.

Ранее в Нацбанке прокомментировали возможности скачка курса доллара.