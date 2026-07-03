#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+16°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+16°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

Цены на золото впервые обновили показатели на август

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 06:55 Фото: pexels
Стоимость золота с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex превысила 4 150 долларов за тройскую унцию (примерно 31 г) впервые с 23 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, в 17:40 по казахстанскому времени, стоимость золота выросла на 1,76%, до 4 154,2 доллара за тройскую унцию.

К 17:50 фьючерс замедлил рост, находился на уровне 4 138,1 доллара за унцию (+1,36%).

В это же время фьючерс на серебро с поставкой в сентябре 2026 года находился на отметке 61,72 доллара за тройскую унцию (+2%).

Ранее мы писали о том, что станет с золотом после резкого падения цен

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
22:55, 06 мая 2026
Стоимость золота побила рекорд за тройскую унцию
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
03:59, 07 октября 2025
Стоимость золота побила исторические показатели
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
07:40, 23 декабря 2025
Цена на золото растет бешеными темпами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никита Бояркин
06:49, Сегодня
Никита Бояркин вошёл в топ самых дорогих вратарей КХЛ
Соня Жиенбаева
06:21, Сегодня
Соня Жиенбаева пробилась в полуфинал парного турнира в Португалии
Стас Покатилов
05:46, Сегодня
"Сабах" Покатилова крупно проиграл в товарищеском матче в Австрии
Елена Рыбакина
05:23, Сегодня
Рыбакина – о возможности стать первой ракеткой мира: Надеюсь, это случится скоро
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: