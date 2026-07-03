Цены на золото впервые обновили показатели на август

Стоимость золота с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex превысила 4 150 долларов за тройскую унцию (примерно 31 г) впервые с 23 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, в 17:40 по казахстанскому времени, стоимость золота выросла на 1,76%, до 4 154,2 доллара за тройскую унцию.

К 17:50 фьючерс замедлил рост, находился на уровне 4 138,1 доллара за унцию (+1,36%).

В это же время фьючерс на серебро с поставкой в сентябре 2026 года находился на отметке 61,72 доллара за тройскую унцию (+2%).

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