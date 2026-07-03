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Финансы

Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 7 июля

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 10:07 Фото: pexels
Уплата индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами, занимающимися частной практикой, осуществляется ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, по доходам за который исчислен налог, сообщает Zakon.kz.

Так как в 2026 году 5 июля выпадает на выходной день – воскресенье, а понедельник 6 июля является праздничным днем, то, согласно статье 64 Налогового кодекса, если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания установленного срока исполнения налогового обязательства считается ближайший следующий за таким днем рабочий день.

Таким образом, отметили в ИС "Параграф", срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в июне 2026 года, истекает 7 июля 2026 года.

Сумма ИПН исчисляется по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 9% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

К лицам, занимающимся частной практикой, относятся:

  • частный нотариус,
  • частный судебный исполнитель,
  • адвокат,
  • профессиональный медиатор.
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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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