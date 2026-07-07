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Финансы

Саудовская Аравия сделала самую большую скидку на свою нефть за четверть века

Ископаемое, добыча, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 07:14 Фото: magnific
Саудовская Аравия объявила о самом большом снижении цен на свою основную марку нефти за последние 26 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, исходя из прейскуранта госкомпании Saudi Aramco, в августе Arab Ligh будет стоить для покупателей в Азии 11 долларов за баррель.

Указанная цена предполагает дисконт в $1,50 к региональному бенчмарку.

При этом цены на ближневосточную нефть снижаются на фоне надвигающейся волны поставок из региона, которая может превысить спрос азиатских НПЗ.

Saudi Aramco после возобновления экспорта из порта Рас-Таннура в Персидском заливе уже нарастила отгрузки своей продукции почти до 90% по сравнению с показателями до начала конфликта в Иране.

Нефть начала дешеветь в середине июня на фоне ирано-американского соглашения о прекращении боевых действий и разблокировке Ормузского пролива.

С тех пор цена марки Brent опустилась ниже $71 за баррель – к уровню конца февраля, когда США и Израиль только начали кампанию против Ирана.

Ранее мы писали о том, что Китай нанес сокрушительный удар оплоту немецкой промышленности.

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Аксинья Титова
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