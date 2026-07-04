Китай нанес сокрушительный удар оплоту немецкой промышленности

Тысячи нишевых средних компаний, которые составляют основу германской промышленности, теряют позиции из-за конкуренции с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal , КНР сокращает разрыв в качестве товаров и предлагает цены вдвое ниже. Это и вынуждает немецкие компании сокращать рабочие места и переносить производство в Китай.

Таким образом, впервые за десятилетия Германия импортирует больше передовых промышленных товаров из Китая, чем экспортирует туда. По отчету EY за май, немецкая промышленность потеряла более 10 000 рабочих мест в месяц.

Промышленное производство в Германии сократилось примерно на 10% в период с февраля 2022-го по начало 2026 года. Пример – компания Aura, производящая нагревательное оборудование для промышленных машин.

Ее управляющий директор Патрик Буркхарт поделился, что из-за конкуренции с Китаем заказы иссякли. Теперь в компании производят 20% продукции в Китае, и эта доля может вырасти до 70%, если ничего не изменится.

По данным WSJ, Китай целенаправленно развивал свои специализированные фирмы среднего размера в рамках государственной программы "10 000 маленьких гигантов", чтобы вытеснить немецких лидеров.

В общих чертах китайский экспорт в Германию вырос на 17% в этом году по сравнению с прошлым.

Что касается немецких компаний, то они долгое время гордились своей приверженностью свободной торговле, но теперь просят правительство о защите от государственных китайских фирм. На фоне этого в Евросоюзе обсуждают торговые меры против Китая, но они могут сработать не раньше чем через год.

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