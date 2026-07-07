Казахстанцам сообщили приятную новость об отсрочке по налогам

В Налоговом кодексе Казахстана предусмотрены меры поддержки для налогоплательщиков, которые временно испытывают финансовые трудности, сообщает Zakon.kz.

Такое приятное напоминание 7 июля 2026 года сделали в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области:

"Согласно п. 4 ст. 133 ("Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, плат и (или) пеней") Налогового кодекса, налогоплательщики могут получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов без залога имущества и банковской гарантии".

Также казахстанцам напомнили, что приказом министра финансов РК от 31 октября 2025 года №651 утверждены отдельные вопросы, связанные с предоставлением отсрочки/рассрочки по уплате налогов, плат и пеней.

Кто может воспользоваться услугой?

Для получения отсрочки или рассрочки необходимо соответствовать следующим условиям:

сумма задолженности не должна превышать 1500 МРП;

в 2026 году 1 МРП составляет 4325 тенге, соответственно, максимальная сумма задолженности – 6 487 500 тенге;

у налогоплательщика не должно быть действующей отсрочки или рассрочки, предоставленной ранее;

не должно быть неисполненных уведомлений обязательного характера;

с даты регистрации в качестве налогоплательщика должно пройти не менее 2 лет;

налогоплательщик не должен находиться в статусе приостановившего деятельность на момент подачи заявления.

Данные условия не распространяются на участников горизонтального мониторинга.

Как подать заявление?

В ДГД пояснили, что заявление на получение отсрочки или рассрочки сроком до 12 месяцев подается через Кабинет налогоплательщика при соблюдении всех вышеуказанных условий.

Проверьте соответствие требованиям заранее и подайте заявление в электронном формате.

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