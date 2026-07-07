Казахстанцам сообщили приятную новость об отсрочке по налогам
Такое приятное напоминание 7 июля 2026 года сделали в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области:
"Согласно п. 4 ст. 133 ("Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, плат и (или) пеней") Налогового кодекса, налогоплательщики могут получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов без залога имущества и банковской гарантии".
Также казахстанцам напомнили, что приказом министра финансов РК от 31 октября 2025 года №651 утверждены отдельные вопросы, связанные с предоставлением отсрочки/рассрочки по уплате налогов, плат и пеней.
Кто может воспользоваться услугой?
Для получения отсрочки или рассрочки необходимо соответствовать следующим условиям:
- сумма задолженности не должна превышать 1500 МРП;
- в 2026 году 1 МРП составляет 4325 тенге, соответственно, максимальная сумма задолженности – 6 487 500 тенге;
- у налогоплательщика не должно быть действующей отсрочки или рассрочки, предоставленной ранее;
- не должно быть неисполненных уведомлений обязательного характера;
- с даты регистрации в качестве налогоплательщика должно пройти не менее 2 лет;
- налогоплательщик не должен находиться в статусе приостановившего деятельность на момент подачи заявления.
Данные условия не распространяются на участников горизонтального мониторинга.
Как подать заявление?
В ДГД пояснили, что заявление на получение отсрочки или рассрочки сроком до 12 месяцев подается через Кабинет налогоплательщика при соблюдении всех вышеуказанных условий.
Проверьте соответствие требованиям заранее и подайте заявление в электронном формате.
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