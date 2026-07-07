#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

Казахстанцам сообщили приятную новость об отсрочке по налогам

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:23 Фото: pexels
В Налоговом кодексе Казахстана предусмотрены меры поддержки для налогоплательщиков, которые временно испытывают финансовые трудности, сообщает Zakon.kz.

Такое приятное напоминание 7 июля 2026 года сделали в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области:

"Согласно п. 4 ст. 133 ("Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, плат и (или) пеней") Налогового кодекса, налогоплательщики могут получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов без залога имущества и банковской гарантии".

Также казахстанцам напомнили, что приказом министра финансов РК от 31 октября 2025 года №651 утверждены отдельные вопросы, связанные с предоставлением отсрочки/рассрочки по уплате налогов, плат и пеней.

Кто может воспользоваться услугой?

Для получения отсрочки или рассрочки необходимо соответствовать следующим условиям:

  • сумма задолженности не должна превышать 1500 МРП;
  • в 2026 году 1 МРП составляет 4325 тенге, соответственно, максимальная сумма задолженности – 6 487 500 тенге;
  • у налогоплательщика не должно быть действующей отсрочки или рассрочки, предоставленной ранее;
  • не должно быть неисполненных уведомлений обязательного характера;
  • с даты регистрации в качестве налогоплательщика должно пройти не менее 2 лет;
  • налогоплательщик не должен находиться в статусе приостановившего деятельность на момент подачи заявления.

Данные условия не распространяются на участников горизонтального мониторинга.

Как подать заявление?

В ДГД пояснили, что заявление на получение отсрочки или рассрочки сроком до 12 месяцев подается через Кабинет налогоплательщика при соблюдении всех вышеуказанных условий.

Проверьте соответствие требованиям заранее и подайте заявление в электронном формате.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:23
Отсрочка по налогам: утверждены новые правила с 2026 года

Ранее в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области разъяснили сдачу собственной недвижимости в аренду при применении специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Налога для самозанятых не будет, какие льготы ждут частных предпринимателей в Казахстане
16:59, 25 июня 2024
Налог для самозанятых отменяется: какие льготы ждут частных предпринимателей в Казахстане
Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат
18:12, 06 января 2026
Казахстанцам сообщили приятную новость о вознаграждениях по фискальным чекам
Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП
19:01, 08 мая 2026
Хорошие новости для бизнеса: в Казахстане продлили налоговую поддержку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов
17:34, Сегодня
"Бугимен вернулся": американский паблик бурно отреагировал на тренировку Шавката Рахмонова
Казахстанцы не вошли в ТОП-30 этапа Кубка мира по батутной гимнастике в Португалии
17:23, Сегодня
Казахстанцы не вошли в ТОП-30 этапа Кубка мира по батутной гимнастике в Португалии
Хамза Максатулы
17:10, Сегодня
Боксёр из Казахстана Максатулы стартовал на чемпионате Азии с нокаута
Бейбарыс Аширбай
17:00, Сегодня
Казахстанский боксёр Аширбай вышел в четвертьфинал чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: