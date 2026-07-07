Казахстанцам, сдающим собственную недвижимость в аренду, сделали важное разъяснение

Сегодня, 7 июля 2026 года, в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области разъяснили сдачу собственной недвижимости в аренду при применении специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации, сообщает Zakon.kz.

Налоговики отметили, что индивидуальный предприниматель (ИП) вправе применять специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации при соблюдении условий, установленных ст. 723 Налогового кодекса РК.

"Вид деятельности по ОКЭД 68201 "Сдача в аренду и управление собственной недвижимостью" не включен в перечень видов деятельности, при которых применение данного специального налогового режима запрещено. Поэтому сдача в аренду собственной недвижимости, в том числе расположенной в другом населенном пункте, сама по себе не является основанием для перехода на общеустановленный порядок налогообложения". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Казахстанцам объяснили, что доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в составе доходов, облагаемых в рамках СНР, и включаются в упрощенную декларацию формы 910.00, которая представляется по месту регистрации индивидуального предпринимателя.

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