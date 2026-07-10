Малый бизнес Казахстана проигрывает борьбу за банковские кредиты

Несмотря на общий рост объемов кредитования, позиции малого бизнеса в банковской системе начали слабеть. За год доля МСБ в структуре новых выдач сократилась с 41,5% до 38,4%, сообщает Zakon.kz.

При этом именно субъекты малого предпринимательства по-прежнему остаются крупнейшими заемщиками банков. На их долю приходится 47,3% всего корпоративного кредитного портфеля. Однако в новых выдачах позиции МСБ постепенно ослабевают – банки все активнее кредитуют более крупные компании.

"Банковский пирог" делят заново

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, в I квартале 2026 года банки выдали субъектам малого предпринимательства кредиты на 2 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансирования вырос на 14,1%, или на 243,6 млрд тенге.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить прежние позиции в структуре корпоративного кредитования. Если год назад на МСБ приходилось 41,5% всех новых бизнес-кредитов, то теперь показатель снизился до 38,4%. В целом за год объем новых займов среднему бизнесу увеличился сразу на 65,4%, а крупному – на 20,5%.

Основным мотивом роста банковского финансирования остается торговля. На нее пришлось 88,2% всего прироста новых кредитов МСБ.

Фото: Zakon.kz

Бизнес берет кредиты на развитие

Половина новых кредитов субъектам малого предпринимательства выдается на срок более одного года. Для сравнения, в среднем по корпоративному рынку этот показатель составляет 32,4%. По мнению аналитиков, такая структура во многом связана с действующими государственными программами поддержки, предусматривающими льготное финансирование инвестиционных проектов на длительные сроки.

При этом основная часть новых займов по-прежнему направляется на финансирование текущей деятельности компаний. На пополнение оборотных средств пришлось 62,4% всех кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства.

То есть, для большинства предприятий приоритетом пока остается поддержание текущей работы.

Фото: Zakon.kz

Кредиты дешевеют, но просрочка растет

На фоне расширения кредитования увеличился и уровень просроченной задолженности – с 3,4% до 4,1%. Впрочем, аналитики считают этот рост ожидаемым – он связан прежде всего с естественным созреванием кредитного портфеля и пока не свидетельствует о существенном ухудшении его качества.

Одновременно стоимость банковских займов постепенно снижается. Если в начале года средневзвешенная ставка по кредитам для МСБ составляла 26,5%, то в апреле-мае она опустилась до 23,8-24,1%.

Во II квартале эксперты ожидают сохранения положительной динамики кредитования. Этому должны способствовать сезонное оживление деловой активности и снижение стоимости банковских кредитов.

Дальнейшее развитие сегмента, считают в АФК, будет зависеть от эффективности государственных программ поддержки, денежно-кредитной политики Нацбанка и способности банков сохранять высокое качество кредитного портфеля.

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