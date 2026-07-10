Доллар подешевел еще на 3 тенге на торгах 10 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,71 тенге, снизившись еще на 2,56 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,05 тенге (-0,07).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,47 тенге (-0,26).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 466,1-468,7 тенге, евро – 532,2-538 тенге, рубля – 5,70-5,85 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,39%, до 76 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,43%, до 71,77 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 467,41 тенге, евро – 533,88 тенге, рубля – 6,14 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 июля, можно здесь.