Доллар подешевел еще на 3 тенге на торгах 10 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,71 тенге, снизившись еще на 2,56 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,05 тенге (-0,07).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,47 тенге (-0,26).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 466,1-468,7 тенге, евро – 532,2-538 тенге, рубля – 5,70-5,85 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,39%, до 76 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,43%, до 71,77 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 467,41 тенге, евро – 533,88 тенге, рубля – 6,14 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 июля, можно здесь.