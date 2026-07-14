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Где в Алматы снять квартиру дешевле

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 13:17 Фото: freepik
Стоимость аренды жилья в южной столице Казахстана Алматы не везде одинаковая. На цену влияют несколько факторов: близость к деловому центру, наличие станций метро, развитость инфраструктуры, возраст недвижимости и другие, сообщает Zakon.kz.

Аналитики изучили рынок долгосрочной аренды квартир в Алматы за июнь 2026 года и рассказали, где сегодня выгоднее всего снять жилье и какие районы продемонстрировали наиболее заметное изменение цен.

Однокомнатные квартиры

На рынке однокомнатных квартир самым доступным районом Алматы стал Турксибский. Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры здесь составила 128 000 тенге в месяц.

"Это единственный район города, где за год цена не выросла, а наоборот, снизилась на 3,3%. Такое изменение может быть связано с увеличением предложения и более умеренным спросом по сравнению с центральными районами", – отметили в аналитической службе OLX Казахстан.

На втором месте по доступности оказался Медеуский район со средней стоимостью аренды 148 000 тенге за 1-комнатную квартиру. Несмотря на престижность района, рост здесь оказался одним из самых умеренных – 15%.

Замыкает тройку Алатауский район, где средняя стоимость аренды достигла 157 000 тенге. При этом именно здесь зафиксирован самый высокий рост цен среди всех районов города – сразу на 70,5% по сравнению с июнем прошлого года.

Следом расположились Жетысуский район со средней стоимостью 161 000 тенге и Наурызбайский район со 167 000 тенге. Оба района показали прирост около 46,5% за год. Спрос здесь продолжает увеличиваться благодаря активной жилой застройке и более доступным ценам относительно центра.

В Ауэзовском районе аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 178 000 тенге, в Алмалинском – 183 000 тенге.

Самым дорогим районом для аренды однокомнатной квартиры остается Бостандыкский со средней стоимостью 189 000 тенге в месяц. Высокие цены объясняются концентрацией современных жилых комплексов, бизнес-центров, университетов и удобной транспортной доступностью. При этом темпы роста оказались относительно умеренными и составили около 24%.

Двухкомнатные квартиры

На рынке 2-комнатных квартир самыми доступными вновь стали Алатауский район, где средняя стоимость аренды составляет 155 000 тенге, Турксибский – 164 000 тенге и Жетысуский – 169 000 тенге.

Самыми дорогими остаются Медеуский и Бостандыкский районы. В Медеуском средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры достигла 300 000 тенге, увеличившись почти на 20% за год. В Бостандыкском районе показатель составил 261 000 тенге и практически не изменился относительно прошлого года.

Трехкомнатные квартиры

Самые высокие средние цены наблюдаются в Ауэзовском районе – 326 000 тенге в месяц, что сразу на 43,6% выше уровня прошлого года. В Бостандыкском районе аренда трехкомнатной квартиры обходится в среднем в 313 000 тенге, тогда как в Турксибском районе средняя цена составила 280 000 тенге.

В нескольких районах аналитики зафиксировали снижение стоимости просторных квартир в сравнении с прошлым годом. В Алатауском районе аренда 3-комнатного жилья за год подешевела на 28,3%, в Медеуском – на 17,9%, а в Алмалинском – на 8,6%. Подобная динамика может объясняться ограниченным количеством сделок и изменением структуры предложения в отдельных сегментах рынка.

Ранее сообщалось, что рынок аренды жилья в Алматы пошел на спад, демонстрируя снижение цен. При этом южная столица все еще остается самым дорогим городом Казахстана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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