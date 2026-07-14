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Финансы

Курс доллара стремительно снизился на торгах 14 июля после вчерашнего роста

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:46 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 468,88 тенге, снизившись сразу на 7,45 тенге.

Курс российского рубля упал до 6,10 тенге (-0,08).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,07 тенге (-1,33).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,8-474,6 тенге, евро – 540,8-546,3 тенге, рубля – 5,81-5,96 тенге.

Мировые цены на нефть выросли на торгах 14 июля.

Так, фьючерсы на нефть Brent подорожали уже на 2,78 % и торговались на уровне 85,64 доллара за баррель.

В то же время цена фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года выросла на 8,25%, достигнув 80,42 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 477,11 тенге, евро – 545,58 тенге, рубля – 6,2 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 июля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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