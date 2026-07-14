Эксперт назвал лучшее время для поиска недорогой аренды жилья

Летом арендаторам проще всего найти жилье по выгодной цене и получить скидку от владельцев квартир, сообщает Zakon.kz.

Об этом брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил в разговоре с изданием NEWS.ru.

По словам специалиста, именно в летний период на рынке аренды появляется больше всего предложений, что дает арендаторам возможность выбирать и договариваться о более выгодных условиях. При этом ближе к концу августа и началу сентября ситуация меняется: из-за роста спроса подходящих вариантов становится меньше, а стоимость аренды увеличивается.

"Потому что все возвращаются с каникул, приезжают на работу, деловая активность начинает свой виток. Тут надо понимать, что чем больше предложений, тем более выгодная цена", – объяснил Ракута.

Эксперт отметил, что еще одним удачным периодом для поиска жилья может стать весна. В это время часть людей переезжает за город, из-за чего на рынке также могут появляться более выгодные варианты аренды.

По словам специалиста, тем, кто хочет снять квартиру дешевле, лучше начинать поиск заранее, до периода традиционного сезонного ажиотажа.

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