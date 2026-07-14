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Финансы

Эксперт назвал лучшее время для поиска недорогой аренды жилья

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Летом арендаторам проще всего найти жилье по выгодной цене и получить скидку от владельцев квартир, сообщает Zakon.kz.

Об этом брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил в разговоре с изданием NEWS.ru.

По словам специалиста, именно в летний период на рынке аренды появляется больше всего предложений, что дает арендаторам возможность выбирать и договариваться о более выгодных условиях. При этом ближе к концу августа и началу сентября ситуация меняется: из-за роста спроса подходящих вариантов становится меньше, а стоимость аренды увеличивается.

"Потому что все возвращаются с каникул, приезжают на работу, деловая активность начинает свой виток. Тут надо понимать, что чем больше предложений, тем более выгодная цена", – объяснил Ракута.

Эксперт отметил, что еще одним удачным периодом для поиска жилья может стать весна. В это время часть людей переезжает за город, из-за чего на рынке также могут появляться более выгодные варианты аренды.

По словам специалиста, тем, кто хочет снять квартиру дешевле, лучше начинать поиск заранее, до периода традиционного сезонного ажиотажа.

Ранее мы сообщали, где в Алматы снять квартиру дешевле.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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