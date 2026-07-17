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Финансы

Летний урожай охлаждает инфляцию в Казахстане

Зеленый базар, рынок, продукты питания, овощи, овощной отдел, цены на овощи, стоимость овощей, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:37 Фото: Zakon.kz
Общий рост цен на социально значимые продукты (СЗПТ) в стране практически остановился. Овощи и фрукты сбивают общий рост цен, хотя некоторые товаров продолжают дорожать. При этом цены на одни и те же продукты в разных городах страны существенно различаются, сообщает Zakon.kz.

Салатный микс

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последнюю неделю индекс цен на СЗПТ составил 100,0%, а с начала месяца – 99,9%. Это означает, что в середине июля общий рост цен практически остановился.

Во многом такая динамика связана с поступлением на рынок нового урожая овощей и плодовых.

Наиболее заметно за последнюю неделю подешевели огурцы (-4,6%) и помидоры (-3,2%). На столько же снизились цены на морковь. В годовом выражении огурцы и помидоры стоят уже на 27,6% и 24,2% дешевле соответственно.

Такое снижение традиционно наблюдается в середине лета, когда на прилавках становится больше продукции нового урожая.

При этом сезонный фактор пока не затронул все овощи. За неделю капуста подорожала на 0,9%, лук – на 0,4%, картофель – на 0,3%. Однако именно эти культуры обычно начинают дешеветь позже, по мере массовой уборки урожая.

Домашние хозяйки как фактор роста цен

Наряду с сезонным снижением цен на овощи продолжают дорожать отдельные категории продовольствия.

За неделю выросли цены на баранину (+0,6%), сахар (+0,6%), кефир (+0,4%), сливочное масло (+0,4%), хлеб (+0,3%), соль (+0,3%) и ряд других товаров.

Рост стоимости сахара для середины лета не является необычным. В этот период традиционно увеличивается спрос на него в сезон домашних заготовок, что всегда отражается на ценах. А вот стабилизировать цены на баранину не удается с начала 2026 года.

В каком городе самые дешевые продукты

Статистика показывает, что стоимость социально значимых продуктов заметно различается в зависимости от региона.

Так, самые дорогие яблоки среди обследованных городов продаются в Кокшетау – в среднем по 1012 тенге за килограмм, тогда как в Туркестане они стоят 690 тенге.

Картофель дороже всего обходится жителям Семея – 421 тенге за килограмм, а дешевле всего его можно купить в Туркестане – за 219 тенге.

Серьезный разброс цен наблюдается и на сезонные овощи. Например, средняя стоимость помидоров в Талдыкоргане достигает 925 тенге за килограмм, тогда как в Туркестане они стоят 340 тенге. Огурцы в Павлодаре продаются в среднем по 858 тенге за килограмм, а в Туркестане – по 357 тенге.

Даже из этих цифр понятно, где приготовить летний обед будет дешевле всего. И только по одной позиции юг уступил северу. Килограмм твердого сыра в Туркестане стоит в среднем 7143 тенге, тогда как в Петропавловске – 5189 тенге.

Ранее свой прогноз по инфляции сделали ведущие экономисты Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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