Почему Казахстан обойдет Китай по прогнозу МВФ

Международный валютный фонд обновил прогноз развития мировой экономики. Несмотря на ухудшение ожиданий для многих стран, Казахстан продолжает оставаться лидером мирового развития, сообщает Zakon.kz.

Высокая планка – 4 место в мире

По прогнозу МВФ, в 2026 году ВВП Казахстана увеличится на 4,6%, а в 2027 году – на 4,4%.

С такими показателями республика остается в числе наиболее быстрорастущих стран, представленных в июльском обзоре фонда. Более высокие темпы ожидаются только у Индии (6,4%), Индонезии (5%) и Малайзии (4,7%).

В 2026 году Казахстан разделит четвертую позицию с Китаем, для которого также прогнозируется рост на 4,6%. Однако уже в 2027 году, по оценке МВФ, казахстанская экономика будет расти быстрее китайской – 4,4% против 4,1%.

Для сравнения, прогноз на следующий год для США составляет 2,3%, Польши – 3,4%, Бразилии – 2,4%, Турции – 2,9%, России – 1,1%, Великобритании – 1%, Германии – 0,7%, Франции и Японии – по 0,6%, Италии – 0,5%.

Остальной мир снижает темп

В июльском обзоре фонд понизил прогноз роста мирового ВВП на 2026 год до 3%. Причиной названы последствия конфликта на Ближнем Востоке, хотя часть негативного эффекта, по оценке экспертов, компенсируют развитие искусственного интеллекта и ускорение глобального технологического цикла.

Для развитых стран ожидается рост на 1,7%, для государств еврозоны – 0,9%. Среди стран с формирующимся рынком и развивающихся государств средний показатель составит 3,8%, а для развивающейся Азии – 5%. Как отмечает Ranking.kz, июльский пересмотр оказался неблагоприятным для большинства крупнейших экономик.

МВФ ухудшил прогнозы для всей Еврозоны, Японии, Канады, Турции, Мексики, Саудовской Аравии и ряда других стран. Казахстан оказался в числе немногих государств, оценки для которых сохранились на прежнем уровне.

На чем сегодня растет Казахстан

Прогноз МВФ пока подтверждается текущей статистикой. По данным Министерства национальной экономики, за январь-июнь ВВП страны вырос на 4,1%, ускорившись по сравнению с итогами первых пяти месяцев года.

Главной опорой остается ненефтяной сектор, который с начала года стабильно прибавляет более 5%.

Основной вклад в рост обеспечили строительство (15,2%), обрабатывающая промышленность (9,8%), транспорт (7,1%) и торговля (5,7%). На эти четыре отрасли пришлось около 85% общего прироста ВВП.

При этом вклад каждой из них хорошо заметен и в структуре роста: обрабатывающая промышленность добавила 1,26 процентного пункта, торговля – 0,93 п.п., строительство – 0,79 п.п., транспорт – 0,48 п.п.

Внутри промышленности наиболее высокие темпы демонстрируют производство фармацевтической продукции (43,6%), автомобилестроение (31,6%) и машиностроение в целом (23,1%).

Инвестиции остаются одним из главных факторов роста

За первое полугодие объем инвестиций в основной капитал достиг 9,5 трлн тенге, увеличившись на 9,6%. При этом основную роль играет именно частный бизнес. Частные инвестиции выросли на 21,4%, до 8,2 трлн тенге, обеспечив 87% всех вложений в основной капитал.

Отметим, что правительство рассчитывает завершить 2026 год с ростом ВВП на 6%, что превышает текущий прогноз Международного валютного фонда.

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