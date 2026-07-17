Курс российского рубля опустился ниже 6 тенге на торгах 17 июля

Фото: Zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,83 тенге, снизившись на 2,24 тенге. Курс российского рубля упал до 5,97 тенге (-0,09). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,38 тенге (-0,43). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470,2-472,4 тенге, евро – 537,4-542,9 тенге, рубли – 5,68-5,82 тенге. Мировые цены на нефть растут на торгах 17 июля. Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent, подорожав на 0,02 доллара, составила 84,25 доллара. На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light, подорожав на 0,02 доллара, составила 78,97 доллара. Утром Национальный банк установил курс доллара в 472,34 тенге, евро – 541,25 тенге, рубля – 6,01 тенге. Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 июля, можно здесь.

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