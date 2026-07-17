#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+38°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+38°
$
472.34
541.25
6.01
Финансы

Курс российского рубля опустился ниже 6 тенге на торгах 17 июля

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, разная валюта, разные валюты , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,83 тенге, снизившись на 2,24 тенге.

Курс российского рубля упал до 5,97 тенге (-0,09).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,38 тенге (-0,43).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470,2-472,4 тенге, евро – 537,4-542,9 тенге, рубли – 5,68-5,82 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 17 июля.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent, подорожав на 0,02 доллара, составила 84,25 доллара.

На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light, подорожав на 0,02 доллара, составила 78,97 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 472,34 тенге, евро – 541,25 тенге, рубля – 6,01 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 июля, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:38, 17 апреля 2026
Курс доллара снова опустился ниже 470 тенге на торгах 17 апреля
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:43, 17 февраля 2026
Курс доллара упал ниже 490 тенге на торгах 17 февраля
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:39, 17 июля 2025
Курс доллара вырос сразу на шесть тенге на торгах 17 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
16:01, Сегодня
Арман Царукян не подерётся за титул UFC в следующем бою
&quot;Барыс&quot; приступил к тренировкам не в полном составе: известна причина
15:47, Сегодня
Игроки "Барыса" приступили к тренировкам не в полном составе: причина в регламенте КХЛ
Гендиректор &quot;Астаны&quot; выступил с обращением после вылета клуба из Лиги Конференций
15:20, Сегодня
Гендиректор "Астаны" выступил с обращением после вылета клуба из Лиги Конференций
Усман Нурмагомедов
14:58, Сегодня
Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом PFL вместе с чемпионкой Дитчевой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: