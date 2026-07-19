Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 июля
По состоянию на 19 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 470,53 тенге; евро – 539,07 тенге; российский рубль – 5,97 тенге; китайский юань – 69,38 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
468 тенге на покупку, 475 тенге на продажу.
Курс евро:
535 тенге на покупку, 545 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,72 тенге на покупку, 5,92 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
470,57 тенге на покупку, 472,76 тенге на продажу.
Курс евро:
537,54 тенге на покупку, 542,79 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,65 тенге на покупку, 5,8 тенге на продажу.
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