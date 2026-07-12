Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 июля

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 12 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 468,17 тенге; евро – 536,40 тенге; российский рубль – 6,05 тенге; китайский юань – 68,47 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 471,82 тенге на покупку, 478,8 тенге на продажу. Курс евро: 537 тенге на покупку, 547 тенге на продажу. Курс рубля: 5,8 тенге на покупку, 6,1 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 471,87 тенге на покупку, 474,92 тенге на продажу. Курс евро: 541,32 тенге на покупку, 547,06 тенге на продажу. Курс рубля: 5,77 тенге на покупку, 5,92 тенге на продажу. Материал по теме Замедление инфляции дошло до прилавков: что происходит с ценами на продукты в Казахстане Будет ли дорожать доллар, объяснил ранее глава Нацбанка.

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