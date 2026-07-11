Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 июля

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 11 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 468,17 тенге; евро – 536,40 тенге; российский рубль – 6,05 тенге; китайский юань – 68,47 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

470 тенге на покупку, 477 тенге на продажу.

Курс евро:

536,97 тенге на покупку, 546,97 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,75 тенге на покупку, 6,05 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

472,01 тенге на покупку, 475,71 тенге на продажу.

Курс евро:

541,06 тенге на покупку, 547,05 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,77 тенге на покупку, 5,92 тенге на продажу.

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