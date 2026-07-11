Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 июля
По состоянию на 11 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 468,17 тенге; евро – 536,40 тенге; российский рубль – 6,05 тенге; китайский юань – 68,47 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
470 тенге на покупку, 477 тенге на продажу.
Курс евро:
536,97 тенге на покупку, 546,97 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,75 тенге на покупку, 6,05 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
472,01 тенге на покупку, 475,71 тенге на продажу.
Курс евро:
541,06 тенге на покупку, 547,05 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,77 тенге на покупку, 5,92 тенге на продажу.
Материал по теме
Замедление инфляции дошло до прилавков: что происходит с ценами на продукты в Казахстане – читайте по ссылке.