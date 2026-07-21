Где дешевле всего снять квартиру перед новым учебным годом: районы Алматы, Астаны и Шымкента

До начала нового учебного года в вузах остается меньше полутора месяцев. Zakon.kz выяснил, в каких районах трех крупнейших городов Казахстана сегодня можно найти самые доступные квартиры для студентов.

Бегом от центра

С приближением сентября спрос на аренду жилья традиционно растет. В первую очередь квартиры начинают искать студенты, поступившие в вузы, а точнее – их родители. Многие ориентируются на жилье рядом с университетами, однако такой подход далеко не всегда оправдан.

По мнению эксперта по недвижимости Эльвиры Сагандыковой, искать квартиру исключительно в центре чаще всего не имеет смысла.

"Именно на варианты "рядом с вузом" спрос самый высокий, а значит, и цены выше. Если бюджет ограничен, лучше рассматривать районы, откуда до института можно доехать на общественном транспорте хотя бы за 30 минут. Сегодня это вполне нормальное время в пути для крупных городов". Эльвира Сагандыкова

Алматы: дешевле всего – Турксибский район

Самым доступным районом Алматы для аренды однокомнатной квартиры остается Турксибский. Средняя стоимость такого жилья в июне составила 128 тыс. тенге в месяц. Это единственный район города, где за год аренда не выросла, а снизилась – на 3,3%.

Однако на практике найти квартиру по такой цене непросто, и часто она окажется без удобств. А вот однокомнатную квартиру площадью 43 кв. м с мебелью, интернетом, телевизором, кондиционером, холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью и другой бытовой техникой предлагают уже за 180 тыс. тенге в месяц.

До многих вузов Алматы отсюда придется добираться на автобусах, однако, по словам эксперта, именно такие районы позволяют существенно сократить расходы.

"Разница в стоимости аренды между центральными и более удаленными районами может быть весьма ощутимой. В Алматы это около 70-80 тысяч тенге". Эльвира Сагандыкова

Астана: сэкономить можно в районе Байконыр

В столице наиболее доступные предложения сосредоточены в районе Байконыр. Однокомнатную квартиру площадью 43 кв. м здесь можно снять примерно за 200 тыс. тенге в месяц. Обычно жилье уже оборудовано всем необходимым: мебелью, холодильником, телевизором и стиральной машиной.

До вуза – например, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева – из большинства частей района на автобусе можно добраться примерно за 30-35 минут.

Эксперт советует оценивать не только стоимость квартиры, но и удобство ежедневных поездок.

"Главное – наличие удобных автобусных маршрутов. Ежедневная поездка продолжительностью около получаса вполне компенсируется экономией на аренде. А за полчаса в дороге можно запросто прослушать дополнительную мини-лекцию по предмету". Эльвира Сагандыкова

Шымкент: самые доступные цены среди мегаполисов

В Шымкенте наиболее доступным районом остается Абайский. Однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м здесь можно арендовать примерно за 120 тыс. тенге в месяц. Как правило, жилье уже оборудовано мебелью, кухонным гарнитуром, холодильником, стиральной машиной, посудой и имеет доступ к интернету.

До главного корпуса Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова дорога на общественном транспорте обычно занимает 20-35 минут.

Как полагает специалист, в Шымкенте сегодня можно найти наиболее выгодное сочетание стоимости аренды и транспортной доступности.

"Аренда – это лишь одна из статей расходов студента. Есть еще проезд, питание, связь и другие ежедневные траты. Поэтому экономия даже в несколько десятков тысяч тенге в месяц для многих семей становится более важной, чем возможность жить рядом с университетом". Эльвира Сагандыкова

Аренда квартир за несколько лет выросла почти втрое

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последние пять лет стоимость аренды благоустроенного жилья в Казахстане выросла в 2,8 раза.

Так, в июне 2021 года средняя цена за аренду 1 кв. м в стране была 1 775 тенге.

В июне 2026 года средняя стоимость аренды по стране составила 5 062 тенге за квадратный метр. Самые высокие показатели зафиксированы в Алматы (5 879 тенге за квадратный метр) и Астане (5 646 тенге за квадратный метр).

Если ориентироваться на эти данные, аренда типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м в Алматы сегодня обходится примерно в 206 тыс. тенге в месяц. Пять лет назад такая же квартира в Алматы (2 640 за 1 кв.м.) обходилась примерно в 95 тыс. тенге.

Ранее мы сравнили цены на аренду квартир в мире. Самая дорогая помесячная аренда жилья фиксируется в Сингапуре. Там за однокомнатную квартиру в среднем ежемесячно платят по 2 960 долларов США, или 1 390 341 тенге. Самая дешевая аренда – в Бангладеш (89,69 доллара, или 42 128 тенге).